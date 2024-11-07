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▲被稱為「令和怪物」的日籍強投佐佐木朗希，潛力備受許多大聯盟專家肯定，是否旅美引起各界關注。（圖／美聯社／達志影像）

目前效力於日本職棒千葉羅德海洋隊的年輕強投「令和怪物」佐佐木朗希，休賽季動向備受關注，是否會赴美挑戰大聯盟引發熱議，根據美媒報導，雖然佐佐木尚未申請入札，但在今年海外自由球員市場排名第2，推測簽約金有望達到700萬美元。而目前則有消息指出，若佐佐木真能順利赴美，道奇是最有可能的下家，但年僅23歲的佐佐木朗希，本季在日職舞台表現依舊出色，自然也會是大聯盟球隊關注的選手之一，根據美媒《ESPN》稍早報導指出，「日本王牌投手佐佐木朗希屬於特殊情況，由於他未滿25歲，。」《ESPN》進一步分析佐佐木朗希的簽約金情況，文章內指出，「若他在12月15日之後簽約，簽約金可達700萬美元（約合2.24億新台幣）；若在此之前，簽約金最多250萬美元（約合8019萬新台幣）。」而許多MLB的高層，目前避免就佐佐木朗希發表任何聲明，因為他們還不知道佐佐木休賽季是否會獲得羅德隊同意，讓他挑戰大聯盟，而稍早教士隊總管A.J. Preller接受日媒訪問時，則明確指出：「首先，我們必須看看未來幾個月會發生什麼。另一方面，，觀看他在日職和WBC中取得的成就很有趣。」教士隊和日本選手之間，似乎有著密切的聯繫，目前陣中就有包括達比修有與松井裕樹2名日籍球員，A.J. Preller也在訪談當中強調了這一點，他說：「。」「我們目前也正在關注一些日職的投手和外野手，。」A.J. Preller如此說到。