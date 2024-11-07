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立法院財政委員會昨天續審《財劃法》，因不滿召委陳玉珍只花了3分鐘就宣布散會，導致藍綠委一早就爆發肢體衝突。陳玉珍更自爆，衝突讓她的牙齒都被打斷了。稍早國民黨立委徐巧芯曬出照片，直指就是民進黨立委賴惠員擠斷的。立法院財政委員會昨天繼續審查《財劃法》，國民黨立委一早6點就甲級動員佔住主席台，9點開會時間到，陳玉珍進入逐條審查，並問現場有無異議，綠委在台下雖聲嘶力竭喊有異議，但陳玉珍仍完成逐條審查，送出委員會，3分鐘就宣布散會，隨即發嚴重肢體衝突。在激烈肢體衝突後，陳玉珍自爆，衝突讓她的牙齒都被打斷了，等等還要去補牙，呼籲民進黨不要再有不良的示範。事後受訪時也強調，不會去追究到底是誰把牙齒擠斷的。不過今天同黨立委徐巧芯站出來指控，並曬出照片，直指就是賴惠員壓住陳玉珍的嘴部，所以週一鬆脫的牙齒，本來週二下午去稍微補了，週三又被扯掉。