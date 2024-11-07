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▲高市警局少年警察隊利用各種時機到校園及社區宣導毒品防制。（圖／高市警局少年警察隊提供）

不喜歡上學的阿哲(化名)，升上國中後認識了校外友人，逐漸不願至學校上課，開始嚮往到社會闖蕩，隨著接觸的人事物日漸複雜，最終阿哲好奇誤觸曝險案件(吸食第三、四級毒品-K菸)轉介進到高雄市少輔會，目前阿哲正積極配合輔導員所媒合的各項工作機會，希望能找到合適工作，讓生活有重心，徹底脫離原來的社交圈及危險情境。阿哲在少輔會輔導介入前，已萌生不再用毒的想法，只是還未下決心化為實際行動。經少輔員瞭解，阿哲最初接觸毒品的原因一方面是為了交際，另一方面是因為好奇，才在朋友的簇擁勸說下誤觸K菸人生。他起初自認只有和朋友在一起時才施用，非常自信絕對不會上癮，對於坊間經常宣傳的「毒品危害性」完全不以為意。直到某次聚會中，朋友推薦嚐鮮-麻醉菸彈，自己當下吸食後不僅曾一度失去意識，醒來後還目睹身旁朋友情緒、行為失控的嚇人模樣，於是有了強烈脫離毒品的想法。所幸在少輔會輔導員的及時介入，讓阿哲了解到原來自己用的麻醉菸彈可能是現在興起的新型毒品「依托咪酯-喪屍菸彈」。輔導員趁著阿哲因喪屍菸彈可怕經歷戒毒想法正濃厚的機會下，運用更多實際案例和相關法律、毒品知識，強化阿哲脫毒動機並陪伴他規劃未來職涯及目標，阿哲的家人也在輔導員的引導促成下，重新接受他並給予支持與溫暖。目前阿哲正積極配合輔導員所媒合的各項工作機會，希望能找到合適工作，讓生活有重心，徹底脫離原來的社交圈及危險情境。「依托咪酯-喪屍菸彈」已於今(113)年8月列入第3級毒品，吸食後徵狀會發生手抖等肌肉不自主強力抽動、失去意識如同夢遊、身體搖晃或直接昏厥等、也容易因注意力渙散而引發交通事故，長期吸食除了會成癮外，還會造成腎上腺機能不全。現依少年事件處理法規定，有符合「無正當理由經常攜帶危險器械」、「有施用毒品或迷幻物品之行為而尚未觸犯刑罰法律」、「有預備犯罪或犯罪未遂而為法所不罰之行為」等情況稱為「曝險行為」，各單位及家長、少年本人等都可通知至當地少輔會介入輔導，成為少年的引路燈，以保障少年健全自我成長。