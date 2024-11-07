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美國總統大選結果出爐，川普再度入主白宮，並有望完全執政，美國股匯市上演慶祝行情，美元飆漲，美債殖利率也大升，國際金價也被利空罩頂，黃金現貨價格出現暴跌，已從11月初的2762美元跌到2643美元，目前在2653美元震盪。台灣銀行黃金存摺今（7）日也摜破每公克新台幣2800元，一度來到2764元，也是10月16日以來首見。投開票之前賀錦麗與川普民調結果顯示雙方支持度相當接近，市場擔憂無論誰當選市場都可能出現動蕩，資金持續流入金市，帶動金價於震盪中逐步走揚，昨日現貨價還一度逼近2750美元。隨著全美各地陸續開始投票，買方無意繼續追高，加上川普一路領先，美元指數飆漲破105，金價也開始回落，到川普確定再度入主白宮，在美元太強勢之下，金價也出現暴跌，失守2700美元，一度下探2643美元，目前在2653美元附近震盪整理。在金價急速走跌之下，台銀黃金存摺賣出價每公克今日開盤就失守新台幣2800元，以2781元開出，隨後進一步下探2764元，若在10月底高點2887元買入100公克黃金，現在就虧了1萬2300元。不過，市場仍看好金價表現，在美國啟動降息循環下，美元仍有下跌空間，加上川普上任加徵關稅等，可能讓通膨再度上升，金價仍有望挑戰3000美元，只是也有交易員提醒，川普當選後還有一個金價可能「利空」要注意，川普是否會施壓迫使俄烏及中東戰爭停火，這還要再觀察。