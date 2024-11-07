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NBA美國職籃金州勇士今（7）日前進客場踢館東區強敵波士頓塞爾提克，而本場比賽也是勇士主帥Steve Kerr在巴黎奧運「冷凍」綠衫軍一哥Jayson Tatum事件之後，首度來到塞爾提克主場TD Garden。Kerr也沒有意外地遭到許多球迷「噓聲」伺候，對於這樣的狀況，事實上Kerr早有預期，今年夏天的巴黎奧運，接任美國隊主帥的Steve Kerr將塞爾提克一哥Jayson Tatum長時間放在替補席上，這惹惱了不少波士頓當地的球迷。因此本場比賽賽前在介紹客隊球員入場時，勇士一哥Stephen Curry獲得了現場觀眾不少掌聲，，噓聲響徹整座球場，2人形成強烈對比。而Steve Kerr賽前接受訪問，談到可能遭到噓聲時，他對此則表示：「你知道我這個夏天都幹了些什麼，我讓Jrue Holiday和Derrick White上場時間非常多，而且這2位都是塞爾提克的球員。」「再加上Jayson Tatum也在其中發揮了重要作用，這3位球員都是關鍵因素，最終我們贏得了金牌。這是美國啊，今天是選舉日後的第二天，」Steve Kerr如此說到。