韓國大勢女團TWICE的成員周子瑜，近來被拍到低調回台力挺好閨密Elkie（莊錠欣）的演唱會，日前又被不少粉絲目擊到與(G)I-DLE成員舒華一起出沒台南大東夜市打彈珠。雖然粉絲表示沒人前去打擾她們的私人時光，但子瑜和舒華打彈珠的畫面卻遭到隔壁彈珠攤攤主偷拍，氣的原攤老闆娘火速出面澄清，並怒控該攤販未經許可闖進來偷拍，甚至還連問子瑜兩次：「妳今天沒上班喔？」相當失禮。見到原攤老闆娘的指控貼文，偷拍商家也出面解釋並道歉，不過沒想到沒過多久原攤老闆卻出面打臉這個說法與道歉，看得粉絲更加氣憤。
子瑜和舒華消費的彈珠攤老闆娘，昨（6）日在Threads發文，表示自己看到偷拍新聞心裡很不好受，出面澄清兩人打彈珠的照片並不是自家攤位員工拍攝，而是隔壁攤攤主未經許可偷拍，氣憤的老闆娘急忙撇清關係：「我們所有人一律都是選擇尊重不打擾、善待每一位顧客，可以有個人空間好好玩遊戲，也不會有未經許可偷拍的行為，這不知道是某攤販闖進來還偷拍的！ 」還爆料對方不但偷拍甚至還想搭話聊天，希望以後可以自重。
偷拍的隔壁攤火速道歉 卻反被原攤打臉：沒准你偷拍
隨後遭到指控偷拍的隔壁攤，見到貼文後也在底下留言區回覆，稱偷拍照為爆廢公社擅自轉載，自己未曾授權給新聞媒體使用，並駁斥原攤位「偷拍」一說，表示在進入攤位前已詢問過攤主男友，得到肯定的回覆後才入攤與攤主們站在一起觀看子瑜、舒華打彈珠。此外，隔壁攤也聲稱曬出兩人的照片純粹只是單純分享，沒想到卻給大東夜市及原攤主帶來負面影響及困擾 ，對此他也表達歉意，希望能獲得雙方的諒解。
不過沒過多久，隔壁攤主有徵求原攤主男友同意的說法就遭到當事人親自打臉，攤主男友表示：「你有詢問我能否進去看，進去攤位後你有問老闆娘能不能拍照也跟你說不行了，但不代表你可以擅自偷拍！」、「照片是我們攤位裡面的視角，你覺得你是當事人你會怎麼想你還會想來這攤嗎？這麼沒有隱私以後這些公眾人物誰還敢來玩？」相當生氣的老闆繼續補充，稱隔壁攤主還連問了子瑜兩次：「妳今天沒有上班喔？」十分失禮，不只給攤位的聲譽造成傷害，還打擾到子瑜、舒華的私人隱私，似乎對隔壁攤位的道歉並不買帳。
看著兩個攤位的混戰，不少網友忍不住在底下怒批偷拍一事：「還駡記者咧，拍照片和po照片的人也沒好到哪去，都是在打擾人家的私人時間，一丘之貉……」、「大部分有認出的人都假裝沒看到，給她們兩人很大的私人空間，結果商家自己偷拍到底是想怎樣？」、「發文還一副很有水準說什麼夜市打烊才發不讓人家去干擾 結果自己干擾最嚴重」、「好差勁 我原本以為首PO是本攤老闆結果不是」、「之後誰會記得是隔壁攤偷拍啊，還不是把帳都算到原攤頭上，他們也太衰。」
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偷拍的隔壁攤火速道歉 卻反被原攤打臉：沒准你偷拍
隨後遭到指控偷拍的隔壁攤，見到貼文後也在底下留言區回覆，稱偷拍照為爆廢公社擅自轉載，自己未曾授權給新聞媒體使用，並駁斥原攤位「偷拍」一說，表示在進入攤位前已詢問過攤主男友，得到肯定的回覆後才入攤與攤主們站在一起觀看子瑜、舒華打彈珠。此外，隔壁攤也聲稱曬出兩人的照片純粹只是單純分享，沒想到卻給大東夜市及原攤主帶來負面影響及困擾 ，對此他也表達歉意，希望能獲得雙方的諒解。
不過沒過多久，隔壁攤主有徵求原攤主男友同意的說法就遭到當事人親自打臉，攤主男友表示：「你有詢問我能否進去看，進去攤位後你有問老闆娘能不能拍照也跟你說不行了，但不代表你可以擅自偷拍！」、「照片是我們攤位裡面的視角，你覺得你是當事人你會怎麼想你還會想來這攤嗎？這麼沒有隱私以後這些公眾人物誰還敢來玩？」相當生氣的老闆繼續補充，稱隔壁攤主還連問了子瑜兩次：「妳今天沒有上班喔？」十分失禮，不只給攤位的聲譽造成傷害，還打擾到子瑜、舒華的私人隱私，似乎對隔壁攤位的道歉並不買帳。
看著兩個攤位的混戰，不少網友忍不住在底下怒批偷拍一事：「還駡記者咧，拍照片和po照片的人也沒好到哪去，都是在打擾人家的私人時間，一丘之貉……」、「大部分有認出的人都假裝沒看到，給她們兩人很大的私人空間，結果商家自己偷拍到底是想怎樣？」、「發文還一副很有水準說什麼夜市打烊才發不讓人家去干擾 結果自己干擾最嚴重」、「好差勁 我原本以為首PO是本攤老闆結果不是」、「之後誰會記得是隔壁攤偷拍啊，還不是把帳都算到原攤頭上，他們也太衰。」