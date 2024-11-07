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▲子瑜和舒華消費的彈珠攤老闆娘出面澄清兩人打彈珠的照片並不是自家攤位員工拍攝，而是隔壁攤攤主未經許可偷拍。（圖／Threads）

▲偷拍的隔壁攤攤主道歉原文，他表示在進入攤位前已詢問過攤主男友，得到肯定的回覆後才入攤與攤主們站在一起觀看子瑜、舒華打彈珠。（圖／Threads）

▲ 原攤主老闆打臉原文，隔壁攤主有徵求原攤主男友同意的說法遭到當事人親自打臉，相當生氣的老闆繼續補充，稱隔壁攤主還連問了子瑜兩次：「妳今天沒有上班喔？」十分失禮。（圖／Threads）

▲子瑜、Elkie、舒華3人感情要好，子瑜本次回台似乎也是為了力挺Elkie演唱會。（圖／莊錠欣Elkie IG）

韓國大勢女團TWICE的成員周子瑜，近來被拍到低調回台力挺好閨密Elkie（莊錠欣）的演唱會，日前又被不少粉絲目擊到與(G)I-DLE成員舒華一起出沒台南大東夜市打彈珠。雖然粉絲表示沒人前去打擾她們的私人時光，但子瑜和舒華打彈珠的畫面卻遭到隔壁彈珠攤攤主偷拍，氣的原攤老闆娘火速出面澄清，並怒控該攤販未經許可闖進來偷拍，甚至還連問子瑜兩次：「妳今天沒上班喔？」相當失禮。見到原攤老闆娘的指控貼文，偷拍商家也出面解釋並道歉，不過沒想到沒過多久原攤老闆卻出面打臉這個說法與道歉，看得粉絲更加氣憤。子瑜和舒華消費的彈珠攤老闆娘，昨（6）日在Threads發文，表示自己看到偷拍新聞心裡很不好受，出面澄清兩人打彈珠的照片並不是自家攤位員工拍攝，而是隔壁攤攤主未經許可偷拍，氣憤的老闆娘急忙撇清關係：「我們所有人一律都是選擇尊重不打擾、善待每一位顧客，可以有個人空間好好玩遊戲，也不會有未經許可偷拍的行為，這不知道是某攤販闖進來還偷拍的！ 」還爆料對方不但偷拍甚至還想搭話聊天，希望以後可以自重。隨後遭到指控偷拍的隔壁攤，見到貼文後也在底下留言區回覆，稱偷拍照為爆廢公社擅自轉載，自己未曾授權給新聞媒體使用，並駁斥原攤位「偷拍」一說，表示在進入攤位前已詢問過攤主男友，得到肯定的回覆後才入攤與攤主們站在一起觀看子瑜、舒華打彈珠。此外，隔壁攤也聲稱曬出兩人的照片純粹只是單純分享，沒想到卻給大東夜市及原攤主帶來負面影響及困擾 ，對此他也表達歉意，希望能獲得雙方的諒解。不過沒過多久，隔壁攤主有徵求原攤主男友同意的說法就遭到當事人親自打臉，攤主男友表示：「你有詢問我能否進去看，進去攤位後你有問老闆娘能不能拍照也跟你說不行了，但不代表你可以擅自偷拍！」、「照片是我們攤位裡面的視角，你覺得你是當事人你會怎麼想你還會想來這攤嗎？這麼沒有隱私以後這些公眾人物誰還敢來玩？」相當生氣的老闆繼續補充，稱隔壁攤主還連問了子瑜兩次：「妳今天沒有上班喔？」十分失禮，不只給攤位的聲譽造成傷害，還打擾到子瑜、舒華的私人隱私，似乎對隔壁攤位的道歉並不買帳。看著兩個攤位的混戰，不少網友忍不住在底下怒批偷拍一事：「還駡記者咧，拍照片和po照片的人也沒好到哪去，都是在打擾人家的私人時間，一丘之貉……」、「大部分有認出的人都假裝沒看到，給她們兩人很大的私人空間，結果商家自己偷拍到底是想怎樣？」、「發文還一副很有水準說什麼夜市打烊才發不讓人家去干擾 結果自己干擾最嚴重」、「好差勁 我原本以為首PO是本攤老闆結果不是」、「之後誰會記得是隔壁攤偷拍啊，還不是把帳都算到原攤頭上，他們也太衰。」