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經濟部長郭智輝昨（6）日點名雲豹能源「為了炒股票，講了很多不該講的東西」，雲豹能源也在隨後發出新聞稿駁斥「炒股說」，今（7）日股價暴跌6至8%，失守200元大關。近期，郭智輝提出要到菲律賓買綠電，被立委發現先前雲豹能源就有提前到菲律賓布局的計畫。今日郭於立法院經濟委員會上回應立委提問時指出，經濟部與雲豹能源只有一個關係，就是雲豹來經濟部登記公司，但它也不是經濟部所屬的公司，也不是經濟部支持的公司，更表示「雲豹是為了炒股票，講了很多不應該講的東西！」對此，雲豹能源發出聲明駁斥「炒股說」，澄清公司絕無透過炒作股票作為企業獲利的工具，主管機關行政院金管會可詳察，對此番說法表達沉痛與遺憾。雲豹能源今日股價開低走低，盤中一度大跌約8%，失守200元，最低下探190元位置，截至上午10時40分，跌勢微幅收斂，但仍下挫6%以上，來到194元，成交量5583張。