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2024年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC）15日至16日在秘魯利馬登場，總統賴清德今（7）日親自主持記者會，介紹本次領袖代表、台杉投資管理顧問公司董事長林信義。賴清德並說明要在會議上傳達台灣三項主張，包含台灣積極貢獻國際社會、台灣支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序及台灣願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展。總統府今舉行「2024『亞太經濟合作經濟領袖會議』代表團行前記者會」。賴清德致詞時表示，今年的APEC經濟領袖會議，將在這個月15號，在秘魯利馬登場，他要特別感謝林信義接受他的邀請，擔任我國APEC領袖代表，代表他出席今年的會議。賴清德說明，林信義的經歷橫跨公私部門，在業界的經歷豐富，更先後擔任經濟部長、行政院副院長兼經建會主委等要職，不僅僅兼具實務經驗與高度專業，也持續擔任總統府資政、行政院經濟發展委員會顧問，以及台杉公司董事長，為國家貢獻長才。賴清德提到，林信義在2000年和2001年，兩度代表我國參加APEC雙部長年會，也曾在2005年擔任領袖代表，率團出席由韓國主辦的「APEC經濟領袖會議」，圓滿達成任務。賴清德表示，他相信以林領袖代表的專業能力、豐富閱歷，以及參與APEC相關會議的經驗，一定能夠將台灣的聲音與觀點，精準傳達給APEC其他經濟體。賴清德說，APEC是亞太地區最重要的多邊經貿合作論壇，它的宗旨就是要透過對話和協商，來帶動區域內的經濟整合、成長及發展。賴清德提到，今年的APEC主題是，「賦權、包容、成長」，他要請林領袖代表和代表團成員，在會議上傳達台灣的三項重要主張。第一，台灣積極貢獻國際社會，要請林領袖、雙部長，以及APEC企業諮詢委員會代表，廣為宣傳台灣對APEC的正面貢獻，尤其要讓各經濟體，清楚瞭解台灣歷年來，在AI、數位醫療等領域的發展成果與貢獻，台灣也將持續做出貢獻。第二，台灣支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序。賴清德指出，APEC長期關注全球自由貿易的發展，包括對於弱勢團體權益的影響，還有各國遭受不公平貿易之苦的現象。賴清德說，多年來，APEC一直努力推動公平貿易和包容性貿易，請代表團向各經濟體，表達台灣的支持和投入，台灣願意和APEC夥伴，攜手打造一個更公平、更具包容性的國際貿易秩序。第三，台灣願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展。賴清德指出，在當今APEC經濟體之間，數位貿易已經成為整體貿易重要的一環，而台灣也有信心，能夠以數位能力促進經濟發展。賴清德期盼，代表團能夠把握機會，與其他經濟體代表進行交流，展現出台灣有能力，也有強烈的意願，與其他經濟體之間，促進數位貿易，以及展開相關合作。最後，賴清德再次感謝林領袖，及所有代表團成員，他相信在林領袖代表的帶領之下，代表團一定可以圓滿完成任務，也預祝各位此行順利。林信義致詞時表示，他一定不會辜負國人期待，要執行這項任務他感到責任重大，他會利用這個機會，透過雙邊交流，表達台灣願意秉持與國際成員互助、互惠、互補精神，為亞太地區和平發展做出貢獻，並展現台灣作為國際中良善、可信賴、負責任的成員，以爭取國際友人支持。林信義表示，對於總統交付任務，代表團一定會全力以赴，完成使命，「請總統放心！」