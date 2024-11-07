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美國在台協會（AIT）指出，曾犯下未成年性猥褻的美籍男子李維（Levi Forrest WALLACE），上（10）月2日入境台灣，並入住桃園機場附近的商旅，警方獲報後立即前往查詢，但李維僅入住一晚就離去，目前疑似往北部地區繼續旅遊。對此，移民署表示，已成立專案小組追查該外籍人士行蹤，如經查獲將依《入出國及移民法》相關規定強制驅逐其出國。據了解，，1981年出生的美籍男子華勒斯（Wallace），曾在2001年犯下對未成年猥褻罪，2010年涉犯公共猥褻罪，移民署在10月11日接獲AIT國土安全調查辦公室公文示警，指出華勒斯2001年遭判刑後列管，但他卻在10月2日清晨入境台灣，但未按址居住，行蹤不明。移民署在接獲AIT通知後，立即與桃園市警局協同調查，警方前往李維在桃園機場附近的商旅查詢，不過對方僅入住一晚後即離去，目前疑似往北部地區繼續旅遊。對此，移民署表示，儘管李維並未遭外國政府通緝，但為維護我國利益及民眾安全，已成立專案小組追查其行蹤。移民署強調，目前已成立專案小組全力追查該外籍人士行蹤，一旦查獲將依《入出國及移民法》相關規定強制驅逐其出國，並於其出境後管制其再入境，以保障民眾及社會安全。同時，移民署也懇請民眾提供線索協尋，以防堵該美籍男子在台取得工作機會或居留許可。