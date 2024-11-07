我是廣告 請繼續往下閱讀

▲怪奇比莉在美國總統大選後發文表示：「這是一場女性的戰爭。」（圖／怪奇比莉 IG）

▲亞莉安娜在社群媒體上發文，表示自己與與每一位在今天感到沉重的人同在。（圖／亞莉安娜 IG）

▲嘻哈歌手卡蒂B在社群上公開支持賀錦麗，表示她這次參選為有色人種帶來希望。（圖／卡蒂B IG）

美國大選結果揭曉，由川普擔任下一任美國總統，支持平權的候選人賀錦麗落敗，引發美國演藝界多位知名藝人不滿。怪奇比莉發文抨擊這是場「針對女性的戰爭」讓她的1億2千萬追蹤者都能公開瀏覽，至於亞莉安娜、奧斯卡影后維奧拉戴維斯、卡蒂B也紛紛公開發言，表達對於女性權益倒退的擔憂。她們一致強調，這次賀錦麗落選是對女性權益的嚴重威脅，呼籲支持者繼續為平權發聲，讓全球關注此議題。怪奇比莉（Billie Eilish）在社群媒體上表態，對於支持平權的候選人落敗表示不滿，稱這次選舉是「針對女性的戰爭」。這番言論引發熱烈關注，她曾公開支持賀錦麗的貼文也超過3000萬粉絲瀏覽力挺。怪奇比莉強調，這是全球女性面臨的一場艱難挑戰，並鼓勵支持者不要放棄為平等權利奮鬥。除了怪奇比莉外，亞莉安娜（Ariana Grande）也發文「我與每一位在今天感到沉重的人同在。」坦言對選舉結果感到沉重，並與受到衝擊的支持者同在。卡蒂B（Cardi B）更直接指責此次選舉結果為女性平等帶來倒退，敦促女性團結一致，繼續為自己發聲。奧斯卡影后維奧拉戴維斯（Viola Davis）也在社交平台上譴責選舉結果，表示這場選舉加劇了對女性的壓迫，並呼籲大眾不應忽視這一現象。多位藝人的發聲，讓這場美國選舉後的平權議題進一步引發全球關注。怪奇比莉、亞莉安娜、卡蒂B及維奧拉戴維斯透過發文，呼籲支持者持續推動女性權益，並強調即便面臨阻力，平權之路不容放棄。這些知名藝人強調女性在社會上應受到尊重和平等對待，並期盼支持者堅持追求權益，為全球女性爭取更光明的未來。