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台鐵EMU3000型新自強號，因極簡黑白的外型，加上曾獲得日本Good Design「最佳世界百大」、德國iF設計大獎，受到不少旅客期待，自2021年底上路後，成為花東運輸主力。不過，有許多旅客在實際搭乘後，時常反映座椅不舒適，因此，台鐵研擬改善座椅，11/21起將陸續在台東、花蓮、台北、台中、高雄等5站舉辦新座椅試坐體驗及線上投票，選出最舒適座椅。EMU3000型美學新自強號車型設計獲得不少世界大獎，但座椅舒適度卻讓旅客覺得不如預期，時常坐得腰酸背痛，再加上充電座設計在座椅下方，民眾需要蹲下或是彎腰低頭才找得到插孔，使用上相當不便。先前有立委質詢就直指EMU3000內裝均為台灣生產，卻被民眾反應座椅不舒服、充電座藏太深難以使用，以及杯架太小、凹槽太淺等問題，要求台鐵改善。對此，台鐵已著手研擬座椅改善，已委託廠商重新設計座椅樣品出爐，並且針對頭部、頸部、腰部重新塑型，優化椅背頭部支撐，以求更符合人體工學方式提升座椅舒適度，同時座椅扶手也增加Type-A、Type-C充電座。同時，為了更加了解民眾的接受度，台鐵首度試辦座椅改善投票活動，開放民眾試乘體驗，規劃在全台5車站巡迴開放試坐，旅客可透過線上投票，選出最舒適的座椅。活動期間從11/21開始，陸續在台東站、花蓮站（11/28）、台北站（12/5）、台中站（12/12）、高雄站（12/19）等站，每站展示5天，民眾票選結果將納為後續座椅優化的參考。