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▲蔡壁如日前擔任創業論壇講師，遭網友質疑「她有什麼創業經驗與專業？」（圖／翻攝蔡壁如臉書，2024.11.07）

目前擔任台中市政府顧問的前立委蔡壁如，昨天以證人身分赴北檢的同時，被網友挖出她在創業講座擔任講師，質疑「她到底有什麼創業的專業」？民進黨台中市議員今天繼續酸，蔡壁如到底有什麼詐騙才能？讓台中市政府寧可長期背負所有指責罪名、謾罵壓力，非聘她不可，要求市府儘快解聘。副市長鄭照新和藍白議員則強調，蔡壁如目前角色是證人，調查清楚前不該隨便將她定罪。蔡壁如日前在臉書分享自己到創業論壇擔任講師分享經驗的近況，引起網友狂酸，「她是民眾黨創黨之母，開創了陳智菡20萬薪資的工作」；「孟買春秋」作者Joyce也在Threads吐槽「她到底有什麼專業可以當講師？」吸引超過10萬名網友參與討論。台中市議會今（7）日進行警消環衛委員會質詢，首先上場的民進黨議員陳雅惠，詢問台中市近期詐騙集團猖獗情形。接著發言的陳俞融直接切入「蔡壁如是不是詐騙者」的主題，問列席的副市長鄭照新「有沒想過市府被蔡壁如騙了？」並指蔡壁如2月進市府以來爭議不斷，之前民進黨團要求她列席議會說明，市府卻護航不讓她來，如今因她一個人的是非，賠掉市府整體的廉潔形象。鄭照新強調蔡壁如現在是證人，並非被告，不出席議會也是依往例處理，陳俞融則主張，等蔡壁如轉被告，市府再切割已太慢，並問「蔡壁如到底有什麼樣的才能，讓台中市政府寧可背負所有指責罪名、謾罵壓力也要護著她、非聘她不可？」民進黨議員張芬郁、陳淑華也提醒，詐騙案受害者多是「聰明反被聰明誤」，奉勸市府不要機關算盡，以酬庸心態用人還自以為聰明，最後傷的還是自己。陳俞融認為，蔡壁如極可能是所謂詐騙集團，蒙蔽市府所有人眼睛包庇她一人。若市長盧秀燕不方便講，她願意代為發聲，具名要求儘快解聘蔡壁如。鄭照新則強調市府態度一直是毋枉毋縱、沒有包庇、一視同仁、對市民負責，目前靜待司法調查真相，不會做任何臆測。接下來發言的國民黨議員朱暖英也接續話題，說「現在詐騙猖狂，議員提醒台中市政府也是對的，我想市政府應該不會這麼笨吧，是不是？」現場竟靜默5秒鐘，鄭照新才尷尬站起身，回覆「謝謝議員提醒」。民眾黨市議員江和樹則認為，蔡壁如昨天只是單純作證而已，並沒轉被告，目前是清白的，綠營講話太難聽。