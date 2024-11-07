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▲「小福利麻辣鍋」除了推出對身分證活動，對中數字「1」，最高可享折扣1111元，近日也推出最新主題新菜「Chill迺夜市」。（圖／小福利麻辣鍋提供）

▲在高雄頗有名氣的日式鍋物品牌「舞古賀」北上插旗松菸，推出11月9日起連三天送鹹酥雞活動。（圖／舞古賀提供）

饗賓餐旅旗下有不少人氣Buffet品牌，包含饗饗、旭集、饗食天堂等，另有個火鍋品牌「小福利麻辣鍋」，可吃鍋涮煮高檔肉品與海鮮，自助餐檯上還有多種熟食可無限量拿取，此次迎雙11來臨推出「1111鍋物節」，11月11日起至11月15日止，每四人同行，其中一人憑身分證號有4個「1」，單筆消費即可折抵1,111元；每兩人同行，其中一人憑身分證號有3個「1」，單筆消費即可折抵111元。還可暢饗Buffet餐檯上「Chill迺夜市」主題新菜無限吃。11月11日起至11月15日「小福利麻辣鍋」推出「鍋物節」，身分證對中「1」就有優惠，最優惠方式是四人同行，其中一人憑身分證號有4個「1」，就享最高折抵1111元。「小福利麻辣鍋」全台共有4間門市，分別位於中和環球購物中心、新店小碧潭京站、桃園中茂新天地以及竹北遠東百貨，近日有最新主題新菜「Chill迺夜市」，新推菜色包含6款夜市特色美食，Buffet餐檯可自由無限拿取，包括炸得香酥的迷你營養三明治、清脆爽口的台式經典鹹水雞、鹹甜鹹甜的芋泥肉鬆一起丸等。另外，在高雄頗有名氣的日式鍋物品牌「舞古賀」北上插旗，開業七年，憑著活跳跳的各式生猛海鮮、豐富的頂級肉類、青菜等食材，以及獨家熬製的湯頭大受歡迎，並曾在高雄市觀光局舉辦的鍋物評比中，得到特優賞，被稱為高雄鍋物天王之一。今年11月北上插旗誠品松菸B1美食街，以平價個人鍋品牌「舞古賀Mini」搶攻寒冬商機，每鍋僅約三百元上下就能吃得飽足。舞古賀Mini誠品松菸門市慶開幕又適逢雙11，從11月9日起至11月11日一連三天推出好康優惠，消費南洋叻沙鍋、泰式冬蔭鍋、剝皮辣椒鍋、人氣麻奶鍋、重慶酸辣魚鍋以上任一鍋物，就免費贈送價值85元的豪華鹹酥雞一份。