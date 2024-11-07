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越南胡志明市一名兩歲半男童，近日出現發燒和腹瀉，被送入醫院時，已嚴重休克及呼吸衰竭，醫生為他進行手術急救，最後從男童小腸中取出100多條蛔蟲。根據越南《年輕人報》報導，在超過兩個小時的手術中，醫生發現男童小腸內佈滿了大小不一的蛔蟲，多達一百多條，並發現一段70公分的小腸已壞死，隨即將該段小腸切除。負責手術的醫生範阮賢仁（Pham Nguyen Hien Nhan）表示，醫生必須在男孩的小腸多處開口，才能完全清除蛔蟲。報告顯示，完成手術四天後，男孩恢復狀態良好，醫生也指導他的家人要定期對孩子驅蟲。根據醫院通報，患者是一名苗族兒童，約一個月前從越南北部的河江（Ha Giang）省，搬遷到靠近胡志明市的平陽（ Binh Duong）省。男童原本被送入平陽省一家綜合醫院治療，但病情沒有好轉，他之後被轉送到胡志明市一家兒童醫院，入院時已嚴重休克和呼吸衰竭，醫生為他進行插管。胡志明市第二兒童醫院副院長范玉石（Pham Ngoc Thach）提醒，若兒童生活在不乾淨環境，尤其是兩歲至十歲兒童，很容易感染蛔蟲。他說，兒童常有不洗手就進食的習慣，手上也常拿著含有蟲卵的沙子，蟲卵進入人體內後，會發育成蛔蟲。醫生說，大量蛔蟲可能引發腸道阻塞，導致劇烈腹痛、嘔吐、腹脹和發燒。腸道阻塞若沒有早發現，可能造成小腸壞死，或引發敗血症和敗血性休克，病情嚴重或致命。他提醒家長，兒童應每六個月驅蟲一次，家長和學校要教導孩子吃飯前和玩耍後用肥皂洗手，兒童的食物也須徹底煮熟，飲用水也必須乾淨。