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美國第47任總統、副總統確定由共和黨候選人川普（Donald Trump）及副總統候選人范斯（J.D. Vance）當選。國民黨立委柯志恩透露，自己今年到美國加州，4個人吃披薩，且不是在餐廳內用餐，加上稅就花上180元美金，讓她直呼自己只是短短停留就無法忍受，更何況是在地居民，並點出此次美選「經濟絕對是最大問題」。柯志恩在節目《少康戰情室》透露，自己今年7、8月到美國加州，4個人吃披薩，且非在餐廳內用餐，加上稅就花了180元美金，「連我短短停留就覺得不能忍受，更何況是在地居民，經濟絕對是最大問題」。柯志恩分析，尤其是美國勞工階級希望有一個救世主，加上長久以來的非法移民問題，讓當地有剝奪感，可現任總統拜登以及民主黨總統候選人賀錦麗對於這些議題，都沒辦法提出非常好的策略，甚至閃躲問題，因此不管是經濟、非法移民問題，以及有太多美國人希望透過川普扮演國際總教練脫離俄烏戰爭角色，這些都是川普勝出的因素。