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晶圓代工廠聯電昨（6）日公布今年10月營收為新台幣213.71億元，月增12.82%、年增11.36%，創下近23個月新高；累計前10月營收為新台幣1932.88億元，年增3.49%。聯電第三季合併營收新台幣604.9億元，季增6.5%、年增6%；此外，第三季毛利率為33.8%，歸屬母公司淨利為新台幣144.7億元，每股純益1.16元。展望第四季，聯電預期，預估出貨量與美元產品均價（ASP）力拚持平上季，並且估計毛利率接近30%，產能利用率將降為66%到69%左右，低於第三季的71%，考量客戶需求延後，下修今年資本支出至30億美元，降幅約9%。聯電共同總經理王石表示，關於第四季的展望，看到各終端市場的需求逐漸穩定，且庫存水位呈現明顯的下降趨勢。展望未來有許多令人期待的技術和合作項目正在進行，並將持續與客戶的產品藍圖緊密連結。聯電強調，從客戶端得知，聯電多元化製造布局對長期策略非常重要。新加坡新廠擴建即將完成，與英特爾合作也按照計畫進行，都提升對客戶的價值主張，強化聯電晶圓代工產業領先地位。聯電10月營收再寫波段新高，因此激勵今日股價開高走高，以45.95元開出、上漲0.1元，隨後在買單挹注下，最高來到47.15元、上漲逾2%。