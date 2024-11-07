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洛杉磯道奇隊的大谷翔平（30歲）在本月初接受左肩關節唇撕裂修復手術，儘管球團表示他術後恢復良好，並預計能趕上明年春訓，但對於大谷能否於明年3月在東京巨蛋登板重返「二刀流」狀態，美媒與體育專家皆抱持懷疑態度。大谷的復出計劃面臨挑戰，醫師David J. Chao認為，若要如期在春訓前完成全面準備「難度極高」。大谷翔平在世界大賽G2嘗試盜壘，滑壘時用左手撐地板導致左肩受傷，當下神情痛苦倒在地上，隨即在防護員陪同下退場。經檢查之後，大谷左肩有半脫臼的狀況。大谷最初對傷勢保持樂觀，稱「應該沒有問題」，於是繼續帶傷上陣，幫助道奇打下世界大賽冠軍。考慮到明年重返「二刀流」的需求，大谷翔平在世界大賽結束後立即決定接受手術，手術由去年替他處理右肘傷勢的Neal ElAttrache醫師主刀，手術過程相當順利。道奇隊期望大谷能在春訓階段重返賽場，並趕上3月18日、19日對戰芝加哥小熊的東京開幕戰，該場比賽將是大谷重返日本的首次亮相。不過，醫師David J. Chao對此計劃持保留意見，他指出：「東京開幕戰復出對大谷來說時間上非常緊湊，要在春訓前完成準備恐怕不太可能。」此外，《The Score》也指出道奇對於大谷在賽季初是否能夠擔任投手持保留態度，報導認為東京的二連戰的大谷「可能無法登板」，道奇仍在調整大谷的復出時程，以確保他能夠健康地完成本賽季的全面回歸