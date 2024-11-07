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經濟部長郭智輝昨（6）日批評雲豹能源「為了炒股票，講了很多不該講的話」，雲豹隨後發表聲明回應表示「遺憾、不實謠言」。對此，郭今日再回應表示，雲豹自6/21起公布訊息後，股票就漲了1倍，這個都有證明。郭智輝昨日立法院答詢時曾表示，經濟部與雲豹只有一個關係，雲豹是向經濟部登記的公司，但非經濟部所屬公司，也不是經濟部支持公司，並提到「雲豹為了炒股票，講了很多不應該講的東西」，引發外界討論。對於此說法，雲豹能源接著發出聲明表示，為維護公司聲譽與股東權益，避免不實謠言誤導投資大眾而影響股價，特此澄清絕無透過炒作股票作為企業獲利之工具，主管機關行政院金管會可詳察，絕無炒股情事，對此番說法表達沉痛與遺憾。郭智輝表示，自從雲豹在6/21公布「輝達綠電100億度合約」消息後，股票就開始漲，且漲了1倍。「根據報紙所寫，就是雲豹講的，他講了100億度，所以雲豹股價就漲」，並強調「你認為到底是怎麼判斷，我想大家都可以了解」。至於雲豹聲明稱「不實謠言」的部分，郭智輝表示，「不實謠言就是很奇怪了，這個有證明，報紙上登的，他講這個化讓股價上漲，是不是，大家可以評論」。