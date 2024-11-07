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MSCI明晟今（7）日公布半年度調整結果，台北股市在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球市場指數」權重由1.93%上調至1.94%、調升0.01%；在「MSCI全球新興市場指數」權重維持18.70%；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由21.28%下調至21.25%、調降0.03%。最新權重將在25日盤後生效。本次MSCI季度調整，以「MSCI全球市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為印度與瑞典，權重均增加0.06%；而本次權重調降最多之國家為日本，權重降低了0.06%。至於MSCI台灣指數成份股方面，股新增鈊象、健策二檔千金股，並且刪除華邦電。MSCI全球小型指數新增11檔成分股，分別：萬潤、台灣精銳、達興材料、光聖、均豪、一詮、系微、來億-KY、富邦媒、天虹、華邦電。此次全球小型指數刪除23檔台灣成分股，包括：國光生、璟德、昱展新藥、亞聚、八方雲集、嘉聯益、麗豐-KY、春源、盛群、鈊象、健策、廣隆、智擎、廣越、三福化、日友、台驊控股、太景-KY、元晶、威鋒電子、晶睿、森鉅、允強。