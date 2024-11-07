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▲韓寧認為張軒睿飾演的「志豪」是心中排名第一喜歡。（圖／翻攝自良人行影業臉書）

▲張軒睿最喜歡韓寧飾演的佳兒。（圖／翻攝自良人行影業臉書）

張軒睿與韓寧在《不愛，愛》中被塑造成螢幕CP，劇中兩人相愛相殺，拍片現場更是兩小無猜，打鬧鬥嘴日常像極了情侶，韓寧因《返校》打響知名度，和張軒睿私下配對畫面流出，兩人都說最喜歡的演員是彼此，讓觀眾聞到曖昧的味道。韓寧被問及劇中最喜歡的男演員隨即不假思索回答：「志豪 （張軒睿角色名）是第一名。」張軒睿更是大方透露：「第一名佳兒（韓寧角色名）、第二名佳兒、第三名佳兒。」此時在一旁的韓寧開心地跑到張軒睿旁邊，心花怒放的表情讓眾人感受幸福。由良人行影業有限公司、東森電視事業股份有限公司、宏將影業有限公司、聚星文創娛樂事業股份有限公司出品的都會愛情電視劇《不愛，愛》由導演黃駿傑執導，主演為張軒睿、韓寧、陳語安、初孟軒、伊正、倪安東、陳孝萱、包小松。該劇探討愛無能世代來襲，「愛無能」比「性無能」更可怕，張軒睿、韓寧、陳語安三人錯綜複雜感情線，愛恨糾葛，除了帥哥美女大談戀愛之外，也有兩位女主角發展出 「超閨密」的瞹眛情愫。