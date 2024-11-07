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▲Buddy Hield本季場均21.9分4.3籃板2.4助攻，命中率51.4%，三分球命中率達到5成，每一場可以投進4.7記三分。（圖／美聯社／達志影像）

▲金州勇士開季取得7勝1敗戰績，打出相當好的比賽內容。（圖／美聯社／達志影像）

。勇士此役在末節戰況膠著之時，讓「經典冠軍陣容」返場，Buddy Hield取代昔日Klay Thompson的位置，接獲Stephen Curry傳球、命中關鍵三分，這一幕讓人有些振奮、有些期待、或許還有些感慨，2021-22勇士開季11勝1敗，前20場只吞下2敗，最終正是擊敗塞爾提克奪下的總冠軍，回顧那段歷史總是有許多遐想和趣味在。此役比賽最後4分18秒，勇士96：97落後，Buddy Hield重回場上取代Gary Payton II，勇士之後連續4個進攻回合都進球重奪領先，Kevon Looney的跟進和進攻籃板都起到了大作用，一切都像是回到了兩年前的那個系列賽一樣。這一段時間勇士派出，這就是2022年季後賽勇士的經典先發陣容。，他很好的限制住Jayson Tatum，讓對方在沒有Jaylen Brown的情況下，屢屢做出勉強出手，進行低質量的進攻。Hield雖不是傳統意義上的頂尖防守後場，但他願意做好苦工，認份定位自己是角色球員，比賽進入最後2分鐘的時段，他抓下2個籃板、一攻一守，都造成了大影響。還在最後47秒接獲Curry傳球投進關鍵三分，在勇士二號位上如魚得水。他似乎已經頂替了Thompson的位置，，這些都是相當瘋狂的數字。當然這還只是季初，可以預期在蜜月期之後，他的數據會有所回落。但以他僅878萬美元的年薪來檢視，勇士季後簽下他的這一筆操作物超所值。而對於Hield自己來說，，這一場對塞爾提克打了29分鐘，而且關鍵時刻被留在場上，這就是一種肯定。Donte Divincenzo在勇士過水一年，之後和紐約尼克簽下一份4年5000萬美元的合約，Hield數據目前為止比他更好，勇士和他簽4年，如過他能繼續保持這種水準，那隊史「神簽約」將再記上一筆。，勇士目前賽季至今沒有人場均出賽時間超過30分鐘，這展現了他們深厚的團隊戰力，真的和2021-22賽季的那支勇士隊非常相像。雖然沒有一名特別突出的二當家，但人人都可以站出來做出重要貢獻。雖然在一個賽季的季初談冠軍，真的還太早，但有期待才有動力，勇士正走向對的路上。