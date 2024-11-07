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▲「胖虎」Zion Williamson雖帶傷上陣，仍無法助隊止敗。（圖／美聯社／達志影像）

NBA克利夫蘭騎士銳不可擋！雙方上半場戰成59平手，不過騎士第三節展開猛攻，單節轟下40分，且在Jarrett Allen兩記火鍋的優質防守帶動下，幫助球隊在此節建立11分的領先優勢。鵜鶘在決勝節試圖反撲，但追分時刻仍擋不住Donovan Mitchell，最終逆襲失敗，騎士仍是全聯盟唯二的不敗之師，與西區雷霆的7勝0敗，戶別苗頭。鵜鶘主力「胖虎」Zion Williamson經歷前兩場因傷缺席後，今(7)日重返賽場，儘管第二節一度因左大腿不適暫時退場，不過下半場仍回歸賽場，全場轟下29分、8籃板、4助攻與1抄截，可惜仍不足以阻擋騎士大軍。騎士本場比賽多點開花，Jarrett Allen貢獻16分、13籃板，Ty Jerome則在第二節狂轟11分，幫助球隊扭轉頹勢。另外Caris LeVert進帳16 分、George Niang和Sam Merrill都拿下9分。鵜鶘控衛Jose Alvarado則打出生涯代表作，全場三分球7投全進，距離個人最佳表現單場8記三分球只差一顆，全場轟下27分、5助攻和3抄截，成為鵜鶘本場的亮點。