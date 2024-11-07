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▲密爾瓦基公鹿開季戰績慘澹，傳出當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo（右）有意離隊的消息，並且金州勇士是潛在競爭者，有望和勇士球星Stephen Curry（左）共同組成爭冠勁旅。（圖／美聯社／達志影像）

勇士爭冠列車一路北上？密爾瓦基公鹿開季戰績慘澹，關於主力球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo的交易傳聞四起，傳言包含金州勇士等4隊有意出手延攬。陣中有2大球星Damian Lillard、字母哥的公鹿，原先看好在經過首個賽季的磨合後，本季將能夠重返東區前段班行列的勁旅。根據日前NBA名記者Marc Stein的消息指出，勇士、籃網、熱火和尼克是目前最有可能加入爭奪字母哥的球隊。文章提到，Stephen Curry、Buddy Hield等人提供的外線火力，將讓字母哥在內線獲得大量空間，同時，由Stephen Curry搭配字母哥發動的擋拆戰術，再加上「防守悍將」Draymond Green的存在，有可能成為NBA各隊的惡夢。另外，相較直觀的理由在於，