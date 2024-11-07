勇士爭冠列車一路北上？密爾瓦基公鹿開季戰績慘澹，關於主力球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo的交易傳聞四起，傳言包含金州勇士等4隊有意出手延攬。勇士今（7）日作客波士頓塞爾提克，當家球星Stephen Curry面對衛冕軍狂砍27分，以118：112收下勝利，開季前8戰就拿下7勝，展現以全新陣容爭奪總冠軍的氣勢，可能更因此增加延攬到字母哥的機率。
字母哥恐掀搶人大戰 美媒看好勇士勝出
陣中有2大球星Damian Lillard、字母哥的公鹿，原先看好在經過首個賽季的磨合後，本季將能夠重返東區前段班行列的勁旅。沒想到，開季7戰就狂吞6敗，目前位居東區爐主，甚至還敗給正在重建期的布魯克林籃網，也因而讓字母哥可能出走的傳言甚囂塵上。
根據日前NBA名記者Marc Stein的消息指出，勇士、籃網、熱火和尼克是目前最有可能加入爭奪字母哥的球隊。美國媒體《Bleacher Report》的專欄作家Zach Buckley撰寫的文章分析認為，勇士會是最迫切希望爭取到字母哥加盟的球隊，因為他們一直在尋找能和Stephen Curry搭配的球星搭檔，並且認為勇士的體系相當適合字母哥。
勇士新陣容有雛型 開季戰績加成
文章提到，Stephen Curry、Buddy Hield等人提供的外線火力，將讓字母哥在內線獲得大量空間，同時，由Stephen Curry搭配字母哥發動的擋拆戰術，再加上「防守悍將」Draymond Green的存在，有可能成為NBA各隊的惡夢。
另外，相較直觀的理由在於，字母哥的交易傳言就是源於公鹿慘淡的戰績，但潛在的競爭對手中，除了尼克外，籃網、熱火目前看來都不會是更好選擇，反倒是開季打出5連勝的勇士，展現出絕佳競爭力，有望因此增添延攬字母哥字母隊入隊的可能。
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陣中有2大球星Damian Lillard、字母哥的公鹿，原先看好在經過首個賽季的磨合後，本季將能夠重返東區前段班行列的勁旅。沒想到，開季7戰就狂吞6敗，目前位居東區爐主，甚至還敗給正在重建期的布魯克林籃網，也因而讓字母哥可能出走的傳言甚囂塵上。
根據日前NBA名記者Marc Stein的消息指出，勇士、籃網、熱火和尼克是目前最有可能加入爭奪字母哥的球隊。美國媒體《Bleacher Report》的專欄作家Zach Buckley撰寫的文章分析認為，勇士會是最迫切希望爭取到字母哥加盟的球隊，因為他們一直在尋找能和Stephen Curry搭配的球星搭檔，並且認為勇士的體系相當適合字母哥。
勇士新陣容有雛型 開季戰績加成
文章提到，Stephen Curry、Buddy Hield等人提供的外線火力，將讓字母哥在內線獲得大量空間，同時，由Stephen Curry搭配字母哥發動的擋拆戰術，再加上「防守悍將」Draymond Green的存在，有可能成為NBA各隊的惡夢。
另外，相較直觀的理由在於，字母哥的交易傳言就是源於公鹿慘淡的戰績，但潛在的競爭對手中，除了尼克外，籃網、熱火目前看來都不會是更好選擇，反倒是開季打出5連勝的勇士，展現出絕佳競爭力，有望因此增添延攬字母哥字母隊入隊的可能。