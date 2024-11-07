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美國在台協會（AIT）指出，曾犯下未成年性猥褻的美籍男子李維（Levi Forrest WALLACE），上（10）月2日入境台灣後行蹤成謎，引發家長心慌。今（7）日教育部長鄭英耀在備詢時表示，教育部會嚴加注意，維護學童安全，目前各地方政府正在全面清查，兒童美語補習班將是清查重點。曾犯下未成年性猥褻的美籍男子李維（Levi Forrest WALLACE），上（10）月2日入境台灣，並入住桃園機場附近的商旅，警方獲報後立即前往查詢，但李維僅入住一晚就離去，目前疑似往北部地區繼續旅遊。對此，移民署表示，已成立專案小組追查該外籍人士行蹤，如經查獲將依《入出國及移民法》相關規定強制驅逐其出國。移民署在接獲AIT通知後，立即與桃園市警局協同調查，警方前往李維在桃園機場附近的商旅查詢，不過對方僅入住一晚後即離去，目前疑似往北部地區繼續旅遊。對此，移民署表示，儘管李維並未遭外國政府通緝，但為維護我國利益及民眾安全，已成立專案小組追查其行蹤。由於這位美籍男子行蹤不明，由於他犯下的是未成年性猥褻案件，因此引發家長高度關注，在社群上引發廣泛討論。立法院教育及文化委員會今日邀請教育部、衛福部等單位進行「電子煙入侵校園危害青少年檢討」專案報告，但包括國民黨立委葛如鈞、民進黨立委張雅琳、陳秀寶及陳培瑜等人，均對這起美籍性罪犯入境後行蹤成謎事件提出質詢。教育部終身教育司長梁學政表示，教育部已將函文以密件方式，轉知地方政府及大學校院等各級學校主管單位，而政府為了防範這類人員進入短期補習班，補習班聘僱外國人應先檢附「行為良好證明文件」，目前系統並未有這位人士。教育部長鄭英耀則強調，教育部會嚴加注意此事，致力維護學童安全，已經發通知給各縣市注意此事，將請地方政府進行全面性清查，以了解幼兒園、國小、國中、高中是否有聘用這位人士，尤其是兒童美語補習班列為清查重點，因為要花一點時間，希望明日下午時可以有結果。