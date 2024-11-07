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基隆市國小一名林姓約聘營養師，涉嫌為了使自己任職的國小能順利通過午餐食材抽驗秘密事項，洩漏給廠商龍昇蔬果行，而且龍昇蔬果行業者為了降低成本，涉嫌以進口雞腿混充國產雞腿，向基隆市府申請獎勵金，總計查出1154支國外雞腿，詐得1萬360元。基隆地檢署調查後認為龍昇的黃姓負責人及共謀的廠商2人，涉犯《刑法》詐欺取財罪，林姓營養師涉犯同法洩密罪，將4人依法提起公訴，同時對黃、林2人求處重刑。起訴書指出，於基隆市某國小任職的林姓營養師，通過訊息將表定稽查的學校、人員等秘密資訊，提前傳給為該校提供營養午餐的龍昇蔬果行負責人黃姓男子，讓黃男能夠預先準備，順利通過檢驗。此外，檢方也發現黃姓男子在2022年間，串通配合業者，自國外進口雞腿充作履約食材，並在國內購買少量國產雞腿混合，貼上CAS台灣優良農產品標章，冒充國產雞腿提供該某國小，向基隆市政府詐得獎勵金1萬360元。檢方認為，黃男明知要取得基市府的獎勵金，依規定業者必須要提供「國產可溯源食材」且供應日數達每月供餐日數半數以上，但黃男為降低成本增加營業利潤，同時又可詐領獎勵金，惡性非輕，請從重量刑。而林女身為營養師，為一己之私，罔顧學生福祉，使教育處就學生營養午餐食材品質之稽查完全失去效用，甚於本案查獲後，堅詞否認犯行，犯後態度惡劣，也建請法官從重量刑。