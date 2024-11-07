NBA傳奇球星LeBron James今(7)日寫下新里程碑，此戰是他生涯在例行賽第1500場出賽，成為史上第6人，可惜紀錄夜留遺憾，湖人114：131不敵灰熊，湖人近5場吞下4敗。
湖人先發中鋒Anthony Davis因左腳跟疼痛缺席，而八村壘也因病缺陣，下個月滿40歲的LeBron James奮戰35分鐘，狂轟39分、7籃板和6助攻，仍不足以幫助湖人取勝。
詹皇加入1500場出賽俱樂部
LeBron James已邁入生涯第22個賽季，生涯戰功彪炳，拿下4次總冠軍、4度年度MVP，20次入選NBA明星賽。而此役上陣也進入1500場出賽俱樂部，加入John Stockton（1504場）、Dirk Nowitzki（1522場）、Vince Carter（1541 場）、Kareem Abdul-Jabbar（1560場）和 Robert Parrish（1611場）的行列。
灰熊當家球星 Ja Morant 因右腿後肌拉傷提前退場，離場前他已經攻下20分。新秀 Jaylen Wells和Jaren Jackson Jr. 同樣各貢獻20分，加上團隊三分球命中率達5成，全場17記三分彈也轟垮湖人，灰熊近4戰拿下3勝，勝率也突破5成。
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詹皇加入1500場出賽俱樂部
LeBron James已邁入生涯第22個賽季，生涯戰功彪炳，拿下4次總冠軍、4度年度MVP，20次入選NBA明星賽。而此役上陣也進入1500場出賽俱樂部，加入John Stockton（1504場）、Dirk Nowitzki（1522場）、Vince Carter（1541 場）、Kareem Abdul-Jabbar（1560場）和 Robert Parrish（1611場）的行列。
灰熊當家球星 Ja Morant 因右腿後肌拉傷提前退場，離場前他已經攻下20分。新秀 Jaylen Wells和Jaren Jackson Jr. 同樣各貢獻20分，加上團隊三分球命中率達5成，全場17記三分彈也轟垮湖人，灰熊近4戰拿下3勝，勝率也突破5成。