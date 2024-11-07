我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA傳奇球星LeBron James今(7)日寫下新里程碑，下個月滿40歲的LeBron James奮戰35分鐘，狂轟39分、7籃板和6助攻，仍不足以幫助湖人取勝。LeBron James已邁入生涯第22個賽季，生涯戰功彪炳，拿下4次總冠軍、4度年度MVP，20次入選NBA明星賽。灰熊當家球星 Ja Morant 因右腿後肌拉傷提前退場，離場前他已經攻下20分。新秀 Jaylen Wells和Jaren Jackson Jr. 同樣各貢獻20分，加上團隊三分球命中率達5成，全場17記三分彈也轟垮湖人，灰熊近4戰拿下3勝，勝率也突破5成。