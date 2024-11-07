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▲SOGO百貨是11點開門，不過B2超市「Fresh Mart」早上9點先營業，一早吸引超過3000至4000名消費者。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲遠東SOGO百貨董事長黃晴雯親臨現場。（圖／記者李政龍攝）

▲SOGO週年慶今（7）日開跑，化妝品一級戰區SOGO忠孝店湧現排隊潮。（圖／記者李政龍攝）

百貨週年慶壓軸戰來了！遠東SOGO百貨、新光三越DIAMOND TOWERS同步登場，SOGO忠孝店尚未開門就排超過千人，頭香楊小姐清晨6點到場，瞄準蘭蔻前50名贈送的購物金1萬元，不過最熱門的就是B2的超市，9點開門後在中午前人流量達近4000人，SOGO董事長黃晴雯表示，「今年零售業回到疫情前正常水準，雖然成長幅度不會那麽強，但只要是SOGO是正向前進就覺得很棒」。SOGO週年慶今（7）日開跑，化妝品一級戰區SOGO忠孝店湧現排隊潮，知名保養彩妝蘭蔻祭出超強優惠，首日前50名到專櫃上，免消費即贈送購物金1萬，頭香楊小姐排隊5小時，與家人一行四人都瞄準蘭蔻購物金。SOGO百貨11點開門，不過B2超市「Fresh Mart」早上9點就先營業，有和牛買一送一優惠，並且超市全館9折，百貨還未營業，超市就湧入超過1000人，一早吸引約3000至4000名消費者。遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，疫情期間零售業遇到低谷，疫情後又有一波消費熱潮，全世界零售業都在經歷磨合、震盪到穩定的過程，今年零售業回到疫情前正常水準，雖然成長幅度不會那麼強，但只要是SOGO是正向前進就覺得很棒。今年東區商圈還強碰上「新光三越DIAMOND TOWERS」首次週年慶，黃晴雯認為，DIAMOND TOWERS的客流導入東區，對商圈發展有幫助，且從DIAMOND TOWERS加入商圈以來，復興館客流量增加達26%，樂觀看待同業競爭「一起把東區商圈的餅做大是好事」。