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▲孫生難得吐低潮心情。（圖／翻攝自孫生Threads）

網紅「反骨男孩」孫生的母親因累犯竊盜罪入獄，近來出獄因為沒地方去，只好找兒子求助，孫生在社群平台寫下經過，罕見吐心聲，「這種無力感，真的很累」，但孝順的他也說，不可能不理媽媽，「她始終是我媽呀」。孫生在Threads上發布長文，「我媽今天突然出獄來敲我家電鈴，她可能有寄信給我，我太忙沒看到，總之幫她瞬間找房子瞬間打理一切，瞬間買超多民生用品，因為真的不能住一起，我早試過了極度痛苦。我寧願多付一份房租以及每個月給她生活費，然後每次都住不到租屋合約滿，唉。這種無力感，真的很累。」孫生也說，很多人都叫他不要理媽媽就好，但他始終過不去心裡這關，「完全辦不到，因為她始終是我媽呀⋯我想她如果沒生下我，就會跟路邊很多街友一樣，還好她有生下我。」最後還不忘吐槽媽媽，根本是真正的投資達人，「我媽這樣很划算欸，只養到我到小學然後我會養她ㄧ輩子。」讓許多粉絲看了都相當不捨，留言安慰他，還有人說換個角度想，媽媽把他生得很帥，孫生也說，「一定是我上輩子對她很壞，親情能怎麼辦，但真的很累很累。」