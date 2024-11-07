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河村勇輝得分開張！NBA美國職籃曼菲斯灰熊今（7）日在主場迎戰洛杉磯湖人，本場比賽湖人儘管一哥「詹皇」LeBron James砍下全場最高38分，但仍舊抵擋不住對方眾將的兇猛攻勢，終場湖人就以114：131敗下陣來。而灰熊日籍控衛河村勇輝此戰則在第四節剩下1分56秒被換上場，並在一波進攻過程中造成Bronny James的犯規站上罰球線，身高僅172公分的河村勇輝，是現役NBA當中的最矮球員，同時也是自1976年NBA以來，第9位身高僅有5尺8吋的球員，，第4位登上NBA的日本球員。而今日比賽賽前，河村勇輝僅獲得相當稀少的出賽機會，一共在NBA出賽5場，灰熊今天在主場迎戰湖人，由於第四節勝負提前底定，河村勇輝也在剩下1分56秒時替補登場，，終場灰熊則以17分之差勝出。而半場比賽灰熊一哥Ja Morant在第三節，儘管腳踝出現一些傷勢，因此也提前下場休息，但在河村勇輝站上罰球線時，他也在一旁相當關注，