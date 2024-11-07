近年來露營風氣相當盛行，許多民眾為了追求生活樂趣，也會購買露營車或是將貨車改裝來方便出遊。不過近期就有民眾在路上看見貨車載「移動小宅」，後面還停放著一輛機車，土炮露營車讓路人都看得膽戰心驚。
一位民眾在臉書《爆料公社》上發文提到，在路上看到一輛有一定年份的藍色小貨車，後車斗竟然載著一個小型磚瓦屋，有門、屋簷，甚至還有窗戶，更驚人的是，這個小屋竟然只用好幾條繩子綁在旁邊固定，後面還放上一輛機車。
險象環生的改裝方式，也讓拍下照片的民眾忍不住質疑，「這種車為什麼還能在路上行駛？要等到出人命才會有人重視嗎？」不少網友也驚呼，「有夠大膽，油壓後斗板不收就直接上路」、「先不管什麼法規，光這個屋子放在後車斗就超重了吧」。
把貨車改裝露營車OK嗎？車廠揭關鍵順序
根據三菱汽車官網指出，臺灣法規對於露營車改裝有著嚴格規範，除了原廠露營車外，若是一般的貨車要改裝成露營車，必須要購買全新改裝完成的露營車後才能領牌，無法在車輛領牌後才進行車輛改裝。
國內的法規規定，國內製造或進口專供露營使用之完成車，申請車輛型式安全審驗，除應符合「車輛型式安全審驗管理辦法」及「車輛安全檢測基準」相關規定外，還得符合「露營完成車申請車輛型式安全審驗」，且須檢附原完成車或底盤車製造廠之授權同意證明文件。
而從本張照片中研判，這輛貨車已有一定年份，不太可能在剛出廠就已經包含車斗上乘載的小型磚瓦厝，因此應是在車輛領牌後才進行車輛改裝，已經明確違反相關規定。
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險象環生的改裝方式，也讓拍下照片的民眾忍不住質疑，「這種車為什麼還能在路上行駛？要等到出人命才會有人重視嗎？」不少網友也驚呼，「有夠大膽，油壓後斗板不收就直接上路」、「先不管什麼法規，光這個屋子放在後車斗就超重了吧」。
把貨車改裝露營車OK嗎？車廠揭關鍵順序
根據三菱汽車官網指出，臺灣法規對於露營車改裝有著嚴格規範，除了原廠露營車外，若是一般的貨車要改裝成露營車，必須要購買全新改裝完成的露營車後才能領牌，無法在車輛領牌後才進行車輛改裝。
國內的法規規定，國內製造或進口專供露營使用之完成車，申請車輛型式安全審驗，除應符合「車輛型式安全審驗管理辦法」及「車輛安全檢測基準」相關規定外，還得符合「露營完成車申請車輛型式安全審驗」，且須檢附原完成車或底盤車製造廠之授權同意證明文件。
而從本張照片中研判，這輛貨車已有一定年份，不太可能在剛出廠就已經包含車斗上乘載的小型磚瓦厝，因此應是在車輛領牌後才進行車輛改裝，已經明確違反相關規定。