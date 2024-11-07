立法院財政委員會6日續審《財劃法》，國民黨召委陳玉珍在藍委保護下，僅用3分鐘就將法案送出委員會並隨即散會，藍綠爆發嚴重肢體衝突。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，過去總統賴清德曾說過要修統籌分配款，國民黨應就這點據理力爭，且國民黨少算了高雄市長陳其邁這個點，這會讓國民黨立委柯志恩之後很難做人。
黃暐瀚今（7）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》指出，《財政收支劃分法》已經25年沒有動了，後來錢編到中央去了，目前有約7成都在中央，所以當地方要有預算時，就要跟行政院要求補助，所以現在就是要把這筆錢重新分配。
黃暐瀚表示，賴清德在2012年擔任台南市長時講過要修統籌分配款，而現在總統就是賴清德，國民黨應就這點據理力爭，請政院趕快提版本；第二，國民黨少算了陳其邁這個點，現在各縣市首長基本上都在地方議會總質詢，而財政委員會邀請各縣市首長來討論各縣市需要多少錢，結果陳其邁人到了坐在底下，「你3分鐘就把事情解決後，確實是他被『莊孝維』，那你就不要請他來嘛！所以陳其邁來了以後，會讓柯志恩很難做人。」
黃暐瀚點出，國民黨提出的版本，台北市有3%的首都稅，這是國民黨現在的難處，因為這個版本最後終究沒有把3%的首都稅拿掉，柯志恩也因此被抓著打，一直被逼著表態；而柯志恩也表態，不贊成3%首都稅，因為會讓高雄變成六都中拿到統籌分配款總數第四名，變得比較少，「這就會被當成一個破口，一直宣傳。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
黃暐瀚表示，賴清德在2012年擔任台南市長時講過要修統籌分配款，而現在總統就是賴清德，國民黨應就這點據理力爭，請政院趕快提版本；第二，國民黨少算了陳其邁這個點，現在各縣市首長基本上都在地方議會總質詢，而財政委員會邀請各縣市首長來討論各縣市需要多少錢，結果陳其邁人到了坐在底下，「你3分鐘就把事情解決後，確實是他被『莊孝維』，那你就不要請他來嘛！所以陳其邁來了以後，會讓柯志恩很難做人。」
黃暐瀚點出，國民黨提出的版本，台北市有3%的首都稅，這是國民黨現在的難處，因為這個版本最後終究沒有把3%的首都稅拿掉，柯志恩也因此被抓著打，一直被逼著表態；而柯志恩也表態，不贊成3%首都稅，因為會讓高雄變成六都中拿到統籌分配款總數第四名，變得比較少，「這就會被當成一個破口，一直宣傳。」