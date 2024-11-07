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教育部與農業部從這學期開始推出「班班喝鮮乳」政策，孩童每週可喝2次鮮乳，但因冷鏈設備及配送人力問題，多數學校選擇喝保久乳，造成有學童一次領6瓶保久乳的情況，而替代的含鈣豆漿招標不順。對此，教育部長鄭英耀今（7）日表示，有些學校與廠商聯繫配送較不順利，並非教育部樂見，將滾動式修正調整政策。另含鈣豆漿已評選廠商，應該很快可讓孩童喝到含鈣豆漿。由於紐西蘭乳品明（2025）年進口台灣可獲得零關稅，為了避免衝擊台灣酪農、乳品產業，農業部推動「班班喝鮮乳」，也就是提供國產鮮乳給國小學童、國小附幼孩童引用，並考量到各校保存情況、孩童身體狀況不同，除了鮮乳外，也可選擇保久乳或含鈣豆漿。然而，政府推動「班班有鮮乳」卻變成「班班有保久乳」，更傳出有學童一次帶回6瓶保久乳回家的情況，也發生含鈣豆漿招標不順情況。對此，鄭英耀今日上午在立法院教文會前接受媒體聯訪，坦言讓學童帶6瓶保久乳回家，「這也不是我們所樂見的」。鄭英耀表示，班班喝鮮乳政策作法是學校調查學童需要的乳品量，由廠商依照學校需求配送，會持續了解地方執行困難。同時強調「班班喝鮮乳」政策會一直做滾動式修正、調整，希望讓地方更順暢推行此政策。至於含鈣豆漿招標不順問題，鄭英耀則表示，已經在評選廠商的階段，應該很快可以讓學童喝到含鈣豆漿。