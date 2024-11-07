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如果說美國是世界上老牌民主國家的表率，那這次美國總統大選的結果，恐怕會讓全球擔憂「民主到底怎麼了」。原本不被看好的川普，開票以來一路領先到結束，根據最新開票統計川普以295張選舉人票，贏過賀錦麗的226張選舉人票。就在川普發表勝選演說的同時，賀錦麗臨時取消公開露面，當晚也未發表任何言論。很顯然的，賀、川兩人，一個是沒預期會輸，一個沒預期會贏這麼多，這不僅讓人感到訝異，就連選前民調都失準，外界普遍擔憂「激進、不受控」的川普竟然勝出，而美國的民主走向將從川普再度回到白宮後重新被定義。一個曾經慫恿支持者攻佔國會、鼓動暴力，拒絕交出政權的川普、一個身上還有4起官司訴訟包含2項聯邦級和2項州級案件的川普、一個動不動就說美國媒體是爛媒體，都是假新聞的川普，甚至說若有人要槍殺他，子彈會先打到他之前的媒體記者。這類「反民主」狂語幾乎天天登上版面，結果美國人最後還是選擇了他。回顧今年大選，相較於賀錦麗謹慎穩健，川普依舊狂妄自大，兩人特質差異甚大。全球對於過去川普執政下的美國及世界局勢，早已有了心理準備，所以外界傾向由民主黨的賀錦麗當選。更何況，川普多次攻擊對手賀錦麗有心智障礙、認知有問題，批評拜登精神受損，健康有問題，就連美媒都看不下去，認為川普失去領導人高度。就結果來說，美國人要的跟世界想得很不一樣。根據美聯社報導，調查全美逾11萬選民的AP VoteCast發現，賀錦麗支持者投票的驅動力是美國民主前景；而川普的支持者大多聚焦在移民和通貨膨脹問題上，最後選民選擇了提出激進作法，要求設定高額關稅門檻，要關掉媒體，大肆批判移民、醜化移民，甚至要驅逐移民的川普。如果用「民主」與「獨斷」來看這次選舉，美國人這次是放棄「民主」，選擇了「獨斷」。現在看起來，美國仍舊是走回「英雄主義」老路，川普一用再用的「MAKE AMERICA GREAT AGAIN」似乎成了金科玉律，讓美國再次偉大的同時，是貶低其他國家、用貿易手段對付其他國家。世界秩序要美國說了算、國際規則也要美國說了算，正是因為如此，川普才誇下海口，若他當選，一天內可以解決俄烏戰爭。但很快被俄國總統普亭打臉，不但沒有祝賀川普，還說就讓時間去證明。就目前的態勢看來，美選的最大贏家是美國白人，以及期待川普能夠重振美國經濟的現實選民；而輸家則是包括亞裔、非裔及包括來自海地、波多黎各等地的移民，還有關心墮胎、女權、媒體權益的民眾。可以預期，川普上任後，美國的種族問題依舊會存在。自詡為全球大熔爐的美國，表面上開放、多元，接納來自全球的移民，共同在美國這塊土地上生存發展，但從這次美國選民的決定看來，並非如此；「美國夢」變成只准美國人才能作的夢。不安、疑慮、失望，動盪，恐怕將伴隨著明年1月20日川普就任後瀰漫著整個美國社會及全球。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com