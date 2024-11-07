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▲曾莞婷這幾年在戲劇上的表現有目共睹。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

曾莞婷日前在《影后》記者會上失控爆哭，吐露這幾年一直在「找自己」，還有退出演藝圈的想法，不斷問自己快樂嗎，突如其來的情緒爆發，讓現場楊謹華、陳庭妮、楊貴媚等人都嚇到，她今（7）日又在臉書寫下長文，「現在的社會生病了，看笑話的比真心祝福的多」，但現在她終於發現，其實不需要武裝自己，偶爾發一次瘋是很好的釋放。曾莞婷在臉書寫下長文，「我設了一道牆是為了怕別人觸碰我柔軟的世界，我喜歡雪中送炭更甚於錦上添花，，但我一直相信存好心做好事，宇宙會給你相同的回饋。」在《影后》中她飾演有著「美魔女」稱號的女演員茵茵，因為變老不得不整形，但卻還是往「演媽媽」的地方去，是個武裝自己脆弱一面的角色，曾莞婷說，「角色觸發我內心世界最柔軟的一塊，，所以他們不敢展現也不需要表現出對我的愛，讓我知道我也可以柔弱被疼愛，不需要一直堅強武裝著自己。」她也才發現，跟自己對話是一種釋放，不用再害怕會被看穿，最後她說，「」不少粉絲也都留言表示讚賞。