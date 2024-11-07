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配合馬祖北竿機場跑道改善與新航站區擴建工程闢建的新停車場，自去（2023）年2月起開工，總經費1.46億元，提供18格小型車停車位、3格中型巴士停車位、42格機車停車位。民航局今（7）日宣布，目前已經已開始試營運，提供民眾免費停車，預計可以明年3/1起收費，希望能藉此減少工程間的交通衝擊。北竿機場新建停車場完工，交通部次長林國顯、立委陳雪生等人接出席完工儀式，並宣布展開試營運。民航局表示，近年擴建整建馬祖兩處機場，南竿機場在2021年、2023年分別完成第二航廈擴建及既有航廈整建工程，擴充服務量能及優化旅客後機空間，並在今年6月完成增設第五號停機坪、第二滑行道，以利軍機疏運及提升機坪運作安全。北竿機場部分，民航局指出，2020年完成航廈擴建及廁所整建工程，提供無障礙候機空間，也規劃跑道改善及新航站區擴建工程。考慮工程時，車輛進出對周邊道路交通衝擊，需要規劃交通維持替代停車空間，因此在2021年著手規劃新停車場，並在去年2月開工，總經費1.46億元。民航局表示，北竿機場新建停車場提供小型車停車位81席、中型巴士停車位3席、機車停車位42席，同時活化結合北竿鄉地方多元多功能發展，盼啟用後兼顧社區居民日常生活與地區停車需求。