我是廣告 請繼續往下閱讀

林昀儒入股美國職業桌球隊！台灣桌球好手「小林同學」林昀儒，近日出戰WTT法蘭克福冠軍賽，以今（7）日在以3：2擊敗地主好手邱黨，闖入男單8強。此外，奧恰洛夫對於林昀儒的加入，表示：「林昀儒的加入，對於普林斯頓革命隊還有MLTT來說，是個重要的階段，這對於MLTT在全球的桌球社群中是個正面的動力。」MLTT的執行長也說道：「向林昀儒這樣的球員加入，是美國桌球運動的另一個偉大里程碑。」