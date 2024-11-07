林昀儒入股美國職業桌球隊！台灣桌球好手「小林同學」林昀儒，近日出戰WTT法蘭克福冠軍賽，以今（7）日在以3：2擊敗地主好手邱黨，闖入男單8強。此外，美國職業桌球大聯盟（MLTT）也在官網上宣布，林昀儒入股普林斯頓革命隊（Princeton Revolution），據傳是在勁敵兼場下好友的德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）的牽線下促成，該聯盟執行長也大讚，直呼：「這是個偉大的里程碑。」
奧恰洛夫牽線 展開投資新版圖
MLTT的官方新聞稿表示，世界知名的頂尖選手林昀儒，已經入股普林斯頓革命隊的所有權，並且加入含奧恰洛夫在內的所有者團隊，成為共同合夥人。
奧恰洛夫對於林昀儒的加入，表示：「林昀儒的加入，對於普林斯頓革命隊還有MLTT來說，是個重要的階段，這對於MLTT在全球的桌球社群中是個正面的動力。」
MLTT的執行長也說道：「向林昀儒這樣的球員加入，是美國桌球運動的另一個偉大里程碑。」值得一提的是，根據媒體《中央社》報導指出，林昀儒這次就是在奧恰洛夫的牽線下，決定入股，開啟個人投資的新版圖。
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MLTT的官方新聞稿表示，世界知名的頂尖選手林昀儒，已經入股普林斯頓革命隊的所有權，並且加入含奧恰洛夫在內的所有者團隊，成為共同合夥人。
奧恰洛夫對於林昀儒的加入，表示：「林昀儒的加入，對於普林斯頓革命隊還有MLTT來說，是個重要的階段，這對於MLTT在全球的桌球社群中是個正面的動力。」
MLTT的執行長也說道：「向林昀儒這樣的球員加入，是美國桌球運動的另一個偉大里程碑。」值得一提的是，根據媒體《中央社》報導指出，林昀儒這次就是在奧恰洛夫的牽線下，決定入股，開啟個人投資的新版圖。