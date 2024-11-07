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行政院環保署預計在2040年將推行新售汽車全面電動化，電動車逐漸成為交通新趨勢。據交通部公路局統計，至今年九月底，全台電動汽機車登記數量已達84萬4887輛，其中台中市有11萬8337輛，為全台第二多，相較於前年，台中的電動車登記數量漲幅達29.1%，增長驚人。市議員張芬郁、陳淑華、蕭隆澤、陳雅惠、陳俞融、謝家宜等人聯合質詢，要求台中市消防局需提前做好準備，加強消防員針對鋰電池火災救援的訓練，以因應「新型火災」趨勢。議員張芬郁指出，電動車逐年倍倍增，至今年9月底，全台電動汽機車登記數量高達84萬4887輛，其中台中市就有11萬8337輛，為全台第二多，僅次於新北市，若是單看電動汽車的登記數量，台中市有1萬2605輛，同樣為全台第二多，僅次於台北市，相較於前年，漲幅約165.3%，成長相當快速。張芬郁表示，隨著電動車需求量倍倍增，台中市的消防資源也需跟著倍倍增，由於電動車所配備的鋰電池具有高溫易燃的特性，一旦發生火災，撲滅難度、所需的消防水量，遠高於傳統油車，並且，鋰電池燃燒常伴隨毒煙、惡臭，恐影響周圍住家、民眾的健康安全，消防局應有相對應的處理措施。張芬郁指出，台中市各電動充電站，皆應配備專用的電動車滅火設備，同時需加強消防人員應對「新型火災」的訓練，降低電動車起火帶來的災情。據悉，目前台中市公有停車場的充電樁已達800多座，但消防局配置的專用滅火器材僅有22條防火毯，設備明顯不足，消防局亟需提升應對電動車起火的滅火器材，同時應優先研議制定公寓大廈停放電動車之消防規範，讓台中市成為全台電動車安全規範的模範城市。議員陳淑華指出，台中市住宅大樓地下室設置充電樁越來越多，而地下室對電動車的充電危險性高於地面停車塲，一但類似韓國賓士電動車鋰電池起火導致延燒近百台汽車、延燒時間久造成重大災情，對住戶威脅非常的大：對於這樣在地下室充電的行為，應該要有所管理甚至管制，大樓也應配備防火設備、防火毯以策安全，並且應建立申報機制。此外，陳淑華也表示，嘉義大林醫院為了患者安全已禁止電動車下地下室；先進國家也有相應管理電動車下地下室的作法，台中市也應設置相關的條例或辦法，確保民眾安全。市議員陳雅惠表示，台中市有上萬輛電動小客車，這還不包括可以在家充電的電動機車、自行車等，這麼可觀的數量，如果不幸發生火災，後果不堪設想，目前消防署的資訊，滅火毯是較有效防止火災擴散蔓延的方式，因應電動車成長趨勢，將要求消防單位持續加強隊員救災專業技能，同時宣導車主用車、充電等安全注意事項，降低傷亡及財產損失。