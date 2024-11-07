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今（7）日上午9時半左右，前台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，在律師陪同下，一起到廉政署以證人身分被約談。大約經過4個小時，陳佩琪被請回，直接從廉政署坐車離開，並未做出任何回應。檢廉經過3.5小時約談，下午1時許被廉政署請回，但和以往被約談的證人不同的是，陳佩琪沒有從大門步行離開，竟是直接搭車駛離廉政署，車輛立刻被大批守候在外的媒體團團包圍，連車子移動都很困難，不管記者怎麼追問，陳佩琪都沒有任何回應，還疑似被拍到車內拿布遮擋，阻止媒體拍攝。今日是陳佩琪第二次被約談，據了解，檢廉主要約談內容是想確認陳佩琪的金流，以及為兒買房、有沒有私相授受，和到底對於柯文哲的帳有多少了解，以及跟台北市議員應曉薇見面等，不過根據知情人士透露，陳佩琪在「京華城案」涉入的案情節很淺，恐怕也是檢廉約談後請回的原因之一。