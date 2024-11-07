我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李卓軒昨（6）日晚間在臉書上自嘲：「我都覺得窮爸爸，富爸爸都很好處理，最難處理的是色爸爸，還好上天處理掉了，這就是福報啊！」超地獄發言讓粉絲們笑瘋。（圖／李卓軒臉書）

▲李卓軒在留言區繼續補刀，截圖心靈雞湯的勵志影片喊話：「年輕人要戒色」。（圖／李卓軒臉書）

▲李卓軒與林靖恩相當不對盤，昔日就曾在節目中爆料父親李坤城生前都在忍耐林靖恩，卻無法提出分手。（圖／「三立新聞網SETN」YouTube頻道）

▲林靖恩7月才因偷吃民眾外送被移送法辦，不到兩週後再被爆與遊民喝酒遭性騷擾，超扯行為也令外界擔憂她的狀態。（圖／Threads）

已故音樂人李坤城與妻子林靖恩相差40歲的爺孫戀曾轟動全台，可惜男方最終因大腸癌於去年4月病逝。在丈夫過世後，林靖恩脫序行徑頻傳，先是在酒店破壞公物、偷吃民眾外賣、與街友在公園喝酒鬼混，近來又因偷竊價值25元的飲料遭到警方依竊盜罪開罰3000元。本就與這位「繼母」不對盤的李坤城長子李卓軒也出言開酸：「還好上天處理掉了色爸爸！」一口氣連嗆林靖恩與親爹李坤城，自嘲態度也笑翻所有網友。去年李坤城過世前夕，將名下房產、財產均留給遺孀林靖恩，作為長子的李卓軒僅繼承著作權及所有收藏，至此他就與這位比自己還年幼的繼母澈底槓上，每當林靖恩失控登上社會版時，李卓軒就時常在臉書上發文偷譙對方。近來林靖恩遭到法院罰款後，他也再次發聲，並以理財書籍‎《富爸爸，窮爸爸》一口氣狂酸女方與自己已逝的父親。李卓軒昨（6）日晚間在臉書上寫下自己看到《富爸爸，窮爸爸》這本書的感想，感慨每次看到都很有感觸，接著開始自嘲：「我都覺得窮爸爸，富爸爸都很好處理，最難處理的是色爸爸，還好上天處理掉了，這就是福報啊！」明指老爸李坤城。見到李卓軒的超地獄發言，也讓網友在留言區笑瘋：「色爸爸爆戳我的笑點，抱歉」、「已同情，懂得都懂」、「會不會只是暈爸爸」。他在留言區繼續補刀，截圖心靈雞湯的勵志影片喊話：「年輕人要戒色」，有粉絲跟著搭腔：「還好已經沒有關係了」，沒想到李卓軒也神回對方：「正念避邪」再次偷嗆林靖恩。