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▲多數家長還是認為，國小階段應該讓孩子開心學習，成績只要沒有太誇張的落差，就當作參考用就好。（示意圖／記者陳明中攝 , 2023.08.30）

現在小朋友競爭也好激烈！近期恰逢國小的段考週，各科成績也陸續出爐。不過有家長就表示，目前家中讀國小一年級的孩子首次段考拿到數學94分、國文95分，但卻只能在班上排名倒數，完整過程也引發家長群熱議。一位家長在臉書社團「小一聯盟」分享，孩子目前國小一年級，最近迎來了人生第1次正式考試，成績出爐「數學94分、國文95分」，看完之後她本來沒有情緒起伏，直到看見了班排名的部分，孩子竟然是全班倒數第四，讓她忍不住大喊：「媽媽整個心涼一半」。遭遇曝光之後，立刻有許多家長發聲幫忙心理輔導「小一、二真的不用太計較排名，中年級開始才是真的看出差距之時」、「一年級題目很簡單幾乎全班滿分，94、95其實也才錯1、2題而已」、「現在就涼一半，那高年級怎麼辦？才剛開始，放寬心」、「低年級的名次真的不重要啦」。另外也有人建議，在低年級時無論孩子考多少分，都會以鼓勵的方式激勵孩子，且更重要的是孩子的品德和人生觀的教育。