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美國共和黨總統候選人川普勝選，二度入主白宮，美股四大指數昨（6）日全數走高，其中道瓊、那斯達克、標普500指數接連創下歷史新高，而台北股市今（7）日開盤稍稍遇到亂流，盤下開出、下跌37.37點、來到23180.01點，不過隨後在權值股回神之下，再加上族群題材發揮之下，隨即翻紅走高，最高一度來到23512.1點，終場上漲191.44點或0.82%，收在23408.82點，日K連5紅，成交量放大到4248.02億元。比起大盤的開低走高，中小型股表現更為強勁，櫃買指數開高走高，盤中最高一度來到267.68點，終場則是上漲2.49點或0.94%，收在267.58點，日K連2紅，一口氣站上10日線以及季線，成交量為1026.6億元。今日個股成交量排行榜前五名為：泰金寶-DR、鴻準、金寶、群創、建漢；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻準、鴻海、世芯-KY、廣達。權值股全數走高，權王台積電以1050元盤下開出、下跌10元，隨後在買單挹注下翻紅走高，終場上漲5元或0.47%，收在1065元，日K連5紅，挹注大盤指數就有40點；鴻海同樣也以盤下開出、來到212元，盤中最高來到219元，終場則是上漲3.5元或1.64%，收在217元，短期均線是失而復得，挹注大盤指數就有15點；聯發科雖然以盤上1330元開出、上漲25元，不過隨後股價開始走低，終場收在平盤價1305元。鴻海的走高也帶動鴻家軍今日有強勁表現，多檔亮燈漲停，包括陽程、鴻準、建漢，其餘各股也有表現，台揚一度亮燈漲停，可惜尾盤漲停打開、上漲逾9%，乙盛-KY、AMAX-KY上漲逾7%，群創上漲逾6%，元隆、友威科上漲逾5%，東捷、廣宇、臻鼎-KY、新普上漲逾4%，榮創、中揚光上漲逾3%。此外，半導體股今日也有表現，錼創科技-KY創亮燈漲停、來到166元，精材上漲逾8%，公準、光罩、友威科上漲逾5%，華邦電、旺宏上漲逾4%，弘塑、南亞科上漲逾3%。今日盤面焦點以「川普交易」為主，其中被認為是川普當選受惠族群之一的塑化股漲勢最凶猛，類股指數上漲2.7%、位居漲幅排行冠軍，亞聚上漲逾4%，台塑、台達化上漲逾3%，南亞、台化、福懋、聯成上漲逾2%。比特幣也隨即上演慶祝行情，昨日價格一度突破76000萬美元、來到76493.86美元，再創歷史新高，24小時內上漲將近10%，推動全球加密貨幣市值突破2.6兆美元，其中撼訊上漲逾6%，曜越上漲近6%，麗臺上漲逾3%。此外，作為強力支持者的馬斯克，也因為川普的當選激勵特斯拉昨日股價強漲逾12%，也帶動台灣車用族群的走強，正崴亮燈漲停、來到69.5元，維熹漲逾8%，系統電漲近8%，飛宏上漲逾6%，聯嘉、和大上漲逾5%，堤維西、吉茂、巧新上漲逾4%，倉佑、新盛力、怡利電、華孚、為升上漲逾3%。而美國近年來持續推動網通布局，也因為總統大選的落幕有望持續推動，因此激勵台股相關族群走高，首先是網通類股，光環、建漢亮燈漲停，台揚上漲逾9%，神準上漲逾8%，友訊上漲逾6%，明泰、中磊上漲逾5%，仲琦上漲逾4%；熱度也擴散到電線電纜族群，華城上漲逾5%，亞力上漲逾4%，中興電上漲逾3%，士電、華電、華新、宏泰、東元上漲逾2%。