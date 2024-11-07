我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高捷黃線沿線居民、民意代表及廠家共同出席與會，一同關心捷運建設。（圖／高市府捷運局提供）

高雄捷運黃線將正式進場施工，黃線YC03標統包商工信工程特地於6日晚間在婦幼青少年活動中心舉辦第一場施工說明會，邀請沿線居民、民意代表及廠家共同出席與會，一同關心捷運建設。捷運局表示，黃線計畫路線為一Y字形，分為建工民族路段及澄清五甲路段，其中YC03標範圍位於澄清路段(大埤路~三多一路間)，全長約3.03公里，設有Y5、 Y16、Y17及Y18等4座地下車站，車站間採潛盾隧道工法，預計11月起將陸續進場澄清路段架設施工圍籬，未來將持續要求統包商在施工過程中，確實依據市府道安會報核定之交維計畫執行，並責成專管及監造顧問加強監督管理，降低對於交通用路人及周邊環境的影響。捷運局表示，捷運黃線在111年3月獲行政院核定後，已完成全線機電系統、軌道以及第一階段土建標YC01、YC02及YC03工程招標作業，第二階段的細部設計亦同時委請廠商辦理細部設計中。捷運黃線是健全大高雄捷運路網的核心一環，串聯捷運紅線及橘線、輕軌及台鐵等4條鐵道運輸系統，路線行經鳥松、三民、苓雅、新興、鳳山及前鎮等6大行政區，服務人口約116萬人，占高雄市總人口約41.8%，捷運局將積極推動各標工程如期如質完成，提供市民更便捷之大眾運輸系統。