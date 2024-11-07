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柯文哲相關案件爆發以來這幾個月，台灣彷彿又到了「一個台灣，兩個世界」，一方面是相關報導、檢方和北院的新聞稿當中，柯文哲的相關案情越來越讓人覺得匪夷所思，怎麼敢如此膽大妄為！另一方面，民眾黨及其喉舌，則是永遠千篇一律地譴責違反了「偵查不公開」，然後痛斥是「科幻故事」，甚至偶爾還有「託夢」等等靈異傳奇會出現‧‧‧這些發展，讓台灣的媒體不缺題材，天天可以拿著柯文哲和民眾黨的言論大作文章，同樣地，也讓目前可能碩果僅存，仍然宣稱相信柯文哲的各種力量，也有「悲情牌」可以用來凝聚群眾，既可以展現對柯文哲的忠誠不貳，又可以趁機秀肌肉給相關的黨內競爭者看看‧‧‧尷尬的是，這些被民眾黨政客宣稱是「科幻」的東西，總是那麼地看似貼近真實，例如，傳說裁定書指控柯文哲大膽到在市長室收賄，辯護代理人的聲明沒有痛加反駁，只是強調無罪推定，待法院審理，更啟人疑竇恐怕是真有此事，只是還看要怎麼拗過去‧‧‧還有媒體報導說朱亞虎傳LINE給李文宗，也轉發給蔡璧如，大家看到報導正在狐疑之際，就傳出蔡壁如正以證人身分被約談；當然還有「橘子」這個神祕的貼身秘書，果然真的就存在於這個宇宙和時空。其實，人人心中自有一把尺，這個尺就叫做常識，政客鬼扯的越多，只是更讓人覺得可惡和不屑而已‧‧‧可是，政客很可惡卻從來都不笨，他們只是「價值理性」低落，算計「工具理性」可是環環相扣、鉅細靡遺‧‧‧柯文哲案已到了要收網和準備寫一本比碩博士論文還要厚的起訴書了，此時此刻，卻也是民眾黨各路政客叫囂的特別狂亂的時刻。看看他們的發言毫無論理，甚至被很多人視為「法盲」或「反智」，這些說法其實都過度小看了這些各路政客，他們心知肚明：一切都是為了12月7日。12月7日民眾黨將要改選黨代表、中央委員，黨的領導結構即將要完全重組，此時此刻，民眾黨政客所在乎的只有「2.2萬黨員」的情緒和期待，至於「2300萬台灣人民」？以後再說！以後再說？民眾黨已經被搞到谷底還有地洞，還有以後嗎‧‧‧坦白說，民眾黨政客還真有籌碼，至少2028年2月1日以前掀風造浪。並不是民眾黨眾政客有什麼錦囊妙計，而是他們看透有一個政黨庸弱無能、缺乏領導，都像是無頭蒼蠅不知所向，而且怯弱畏戰，可以被民眾黨政客吃得死死的，漫天喊價然後裹脅得到政治上的小利益。這個沒用政黨就是國民黨，這個黨害怕再失去僅有的地盤卻又沒勵精圖治的能力，就是怕民眾黨攪局，心中存在著在各個小地方裡面可以有個「微藍白合」，只要民眾黨不搗蛋，國民黨的沒用政客晚上才睡得著覺。當然在這種「微藍白合」的小圈圈之內，民眾黨失去了像柯文哲時代一樣的可以裹脅國民黨，亂搞選總統這樣的「柯氏騙局」，但在縣市議員、地方首長的選舉內，還是可以虛張聲勢，而國民黨一定會被嚇到、嚇傻‧‧‧正因為如此，12月7日的民眾黨改選，對大大小小的民眾黨眾政客太重要了，他們必須要在黨代表、中央委員等等殘羹剩菜當中有一席之地，這一席之地在未來的民眾黨發展上，可能毫無功用，但在自己所在的小地方，嚇嚇沒用的國民黨，搞個「微藍白合」，因為國民黨無用，可能都可以換得豐厚回報‧‧‧所以，大膽預測，等到12月，民眾黨新領導結構出爐之後，柯文哲就會被送入民眾黨的「太廟」，只是「神主牌」放在角落哩，等到逢年過節的被請出來上幾炷香，恐怕連「冷豬肉」也未必會準備。對此局面，柯文哲也不必怨嘆，畢竟過去從台北市政府以來10年，柯文哲對跟隨過他的人也是如同是急診室的耗材，即用即丟，也只是報應而已。柯文哲可能比較要擔心的是，那個「橘子」滯留海外不歸，究竟是為了「保住柯文哲的金流」還是為了「保障自己的未來」？恐怕仍在未定之天‧‧‧●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com