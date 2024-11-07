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隨著日本羅德「令和怪物」佐佐木朗希有望透過入札制度挑戰大聯盟，前馬林魚總裁David Samson在「Foul Territory」節目中驚爆佐佐木強烈希望加盟洛杉磯道奇，這一消息令其他競逐球隊似乎陷入「必輸之戰」。目前，羅德隊內部已傳出佐佐木拒絕續約的消息，而多支大聯盟球隊，包括道奇、大都會、洋基、紅襪、響尾蛇、費城人、紅雀和馬林魚皆已表達濃厚網羅興趣。擁有大谷翔平與山本由伸的道奇隊，在佐佐木的競爭中被認為擁有明顯優勢。據美媒報導，如果佐佐木加盟道奇，不僅能與大谷、山本同場效力，還可免於在旅美初期就扛下頭號先發的壓力，這樣的環境之下，有助於佐佐木朗希適應大聯盟高強度環境。《TPS》指出：「佐佐木加盟道奇的機會遠高於其他球隊，而道奇僅需花費約250萬美元簽約金便能達成。」Samson在節目中進一步指出：「有傳聞顯示佐佐木非常希望加盟道奇，並且不是第一次這麼說。若此消息屬實，其他球隊就該放手，因為他最終會選擇道奇。」這番言論無疑增強了外界對佐佐木加盟道奇的期待，也暗示其他球隊的競爭可能已無勝算。道奇隊若成功簽下佐佐木朗希，將形成一支擁有「日本三本柱」的強大先發陣容，進一步鞏固在大聯盟地位，挑戰21世紀首度連霸。隨著佐佐木有望即將踏上大聯盟舞台，他的最終選擇無疑成為球迷與媒體關注的焦點。