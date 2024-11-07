我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市議會今(7) 日進行警消環衛業務質詢，議員周永鴻質詢指出，學齡階段兒童單側聽損對孩童發展的影響，進入幼兒園全面進行聽力檢測的狀況，並呼籲衛生局為檢測出單側聽損的幼童提供輔具專案補助。周永鴻表示，根據長期倡議聽力保健議題的「雅文兒童聽語文教基金會」資料，「幼兒園或學齡階段之兒童包含因疾病因素導致的暫時性聽力損失在內，有7%-10%的篩檢異常率，追蹤診斷後約有1%學童具有聽力損失」。無論是雙耳還是單側耳朵出現聽損，若無詳細檢查，較不易被篩檢發現，對孩童發展影響極大。周永鴻指出，目前國民健康署提供學齡前兒童7次健檢補助，但3歲後僅提供一次，台中市衛生局去年在台中市30所幼兒園，對2123名幼童試辦兒童健檢，其中聽力篩檢異常33人，占總數3.86％，顯示幼兒聽力篩檢的重要性。衛生局也自113年起擴大在全台中市724所幼兒園，對2萬778名幼生檢測並持續追蹤初篩異常的幼生複檢治療情形。但周永鴻指出，雖然衛福部曾修正身心障礙者鑑定作業辦法放寬輕度聽損的條件，但多數單側聽損仍未能納入認定範圍。如果幼兒檢測出單側聽損無法被認定為身心障礙者，購買輔具對不少家庭都是一大負擔，即使希望衛生局能研議專案補助檢測出單側聽損的幼兒購買輔具。衛生局長曾梓展指出，對部分單側聽損者而言，即便裝設助聽器還是可能因輔具效果有限而慣用正常一邊的耳朵。周永鴻強調，檢測出單側聽損幼兒除了治療，能用較好的助聽器也才能有輔助效果，這正是他爭取專案補助的原因。曾梓展表示，衛生局會來研議辦理。