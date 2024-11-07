我是廣告 請繼續往下閱讀

不僅電商搶攻雙11商機，高鐵即日起到11/11推出線上平台不限金額免運優惠，今（7）日上午11點起獨家販售行李箱，買就加送高鐵標準車廂免費乘車券，限量50組、售完為止。高鐵公司表示，今日上午網站開賣的「高鐵x萬國通路限量超值旅行福箱」，包含KK63超輕量防爆拉鍊箱24吋（茱萸粉款）、皮革經典迷你包組、環保傘、行李吊牌、手提束口袋及造型領巾，再特別加碼贈送標準車廂免費乘車券1張，每組5000元、限量50組，每組總價值超過萬元。此外，「T-Shopping高鐵線上購」是高鐵TGo會員專屬的購物平台，即日起也新增行動支付LINE Pay與Apple Pay服務，凡11/18至11/30使用LINE Pay支付，還加贈100元購物金，可於下次購物使用。高鐵公司表示，「T-Shopping高鐵線上購」持續推出多元豐富商品，近期最夯的是源源鋼藝聯名HIDING iN飲料杯，黑色杯身極富質感，更以精緻雷雕描繪高鐵月台指引標示，杯子更具長效保冰功能，及一開即喝的連動吸管設計，原價1380元、特價1280元，若買2入可享有優惠價2500元。高鐵表示，TGo自2017年推出後，已有超過280萬會員數，會員購票乘車每消費20元可累積1點，令可享有指定車次優惠、會員生日禮、高鐵列車販售商品95折優惠等專屬好康。會員底數可折抵車票或兌換點數365商品，即日起可以在線上購消費折抵，讓點數兌換更便利。