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▲有YOASOBI粉絲興奮分享中籤的畫面截圖。（圖／Threads）

▲YOASOBI以一首〈夜に駆ける〉打開知名度。（圖／lilasikuta IG）

日本人氣雙人音樂組合YOASOBI去年首次來台公演，明年將於2月8日、9日在台北小巨蛋一連舉辦2場演唱會，由於是第一次在台灣的大型售票演出，多達60萬人登記購買實名制票券，今（7）日公布中籤名單，有粉絲發文尖叫大喊：「收到mail了！」也有人的手機通知靜悄悄，直嘆自己「是不是涼了」，呈現兩樣情。YOASOBI「超現實 cho-genjitsu」亞洲巡演台北站明年初在小巨蛋登場，兩場2萬張門票採「實名登記抽選制」販售，今天中午12點公布中選名單，有不少人空等近1小時，在社群平台落寞地問：「有人抽到票了嗎」、「這裡蓋一個，Yo沒抽到，取暖囉」、「我自己是過了15分鐘還沒收到，不知道是網路太爛還怎麼樣？」不過有粉絲溫馨提醒還沒收到通知的人，12點過後幾個小時內都有可能被抽到，中籤者會收到信件或簡訊，最後沒收到就是沒中，遠大售票系統的「我的訂單」頁面可以查詢結果，沒中的會顯示未中選，「各位不要放棄，我剛剛覺得沒希望了死心了！結果1:44郵件通知我中了！感動！」YOASOBI於2019年成軍，由作曲家Ayase、本業為創作歌手的ikura組成，為台灣日音迷們最喜愛的樂團之一，有「最會創作爆紅歌曲的日本團體」封號，出道單曲〈夜に駆ける〉（向夜晚奔去）MV突破億次點閱，去年為動畫片《我推的孩子》創作的片頭曲〈アイドル〉更直接衝上Billboard全球排行榜冠軍，YOASOBI已經兩度來台舉行公開演出。演出時間：2025年2月8日（六）17：30 入場／19：00 開演2025年2月9日（日）17：30 入場／19：00 開演演出地點：台北小巨蛋演出票價：VIP 5280元、一般區4880元、4280元、3880元、2880元、800元售票系統：Ticket Plus 遠大售票系統