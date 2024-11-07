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台北市議員林延鳳今（7）日揭露，台北市長蔣萬安「家族坐擁數處豪宅」，卻住在中山區豪華官舍裡「免房租」，相對於過去市長陳水扁、馬英九、郝龍斌、柯文哲任內都還只敢住在自己家，蔣萬安簡直是做最壞示範，要求限期搬出。對此，北市府表示，蔣萬安是家庭成員增加依法申請，並痛批議員公布市府官員個資造成安全疑慮。林延鳳指出，調閱現有市府局處長以上長官，就現有中山區中山北路二段44巷之「4房2廳2衛」共8戶官舍進駐狀況，赫然發現這「免租金」僅需繳交水電、瓦斯、電話、管理費以及借用契約公證費的豪華官舍名單，蔣萬安也在其中，其餘入住者分別為副市長張溫德、人事處長張建智、觀傳局長王秋冬、法務局長連堂凱、原民會主委巴干・巴萬Bakan Pawan，以及青年局長殷瑋；反觀在台北出任公職多年的兩位副市長李四川、林奕華就選擇不住官舍，蔣萬安「家有豪宅」卻住官舍之社會觀感奇差無比。蔣萬安今日上午出席昌隆198公園公共鋼琴捐贈啟用暨演奏活動，會前媒體詢問議員踢爆「家族有豪宅」，卻佔市府官舍，蔣萬安回應表示，他在北市跟全國各縣市都沒有置產，名下沒有任何房子，之前都是跟父母同住，一方面可以就近陪伴，二方面可以幫忙照顧孫子，這兩年二寶、三寶陸續出生後，家庭成員增加，就是依法申請宿舍。台北市府副發言人李政軒下午受訪表示，蔣萬安在台北沒有任何房產是事實，蔣萬安從美國回台後長期跟父母住，因為家庭增加就申請職務宿舍，這一切過程都是依法、依規申請職務宿舍，沒有疑慮。李政軒也反問林延鳳，交通部長陳世凱、財政部長莊翠雲、台南市長黃偉哲等中央地方部會首長，如果有房，也申請職務宿舍，是不是也要請他們撤出職務宿舍，「依議員的標準是不是在趕他們出職務宿舍？」李政軒表示，林延鳳的「豪宅說」純屬虛構，並質疑公布市府局處首長的個資，包括姓名、年齡、戶籍地，實際居住地點與可辨識的照片，恐造成安全疑慮。李政軒強調，蔣萬安因為是家庭成員增加，為了給他們更好的生活環境，才依法、依規定申請宿舍。如果職務宿申請有任何事證與違法疑慮，議員依據職權當然是可以去進行檢視，但是如果依法、依規去參申請，不明白為何要去捏造，並公布個資造成安全上的風險。