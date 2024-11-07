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▲美國總統大選在倒數階段中，川普、賀錦麗雙方支持者不斷互別苗頭，在街頭舉辦造勢活動。（圖／鄭仲嵐攝）

▲在美國總統大選前，美國女性大遊行2日在華府登場，以票投女性主義者為號召的選舉方式，最終並未受到青睞。（圖／鄭仲嵐攝）

第47屆美國總統選舉投開票，在當地時間5日（台灣時間6日）舉行。共和黨的前總統川普，跌破外界先前的雙方陣營「僵持」預估，以接近壓倒之勢擊敗民主黨賀錦麗。其中關鍵的七大搖擺州更是囊括手中，可以說是完勝對手。川普時隔4年再度回到白宮，煞有時間回到2016的8年前、有如夢初醒之感，8年前的「川普、習近平、普丁」的美中俄三國分庭抗禮之勢再度回歸，彷彿又回到原點。從這次的選舉趨勢來看，民主黨幾乎是全國衰退。更吃驚的是，全美國沒有一個城市，賀錦麗的表現比2020年的拜登還要好，顯示出選民流失嚴重。就連傳統的「藍州」都出現一定震盪。好比傳統的民主黨票倉紐約州，賀錦麗雖然還是贏下來，但根據《美國福斯電視》分析，就算是賀錦麗贏下來，但跟川普的差距已經縮小到10%左右。對比過去希拉蕊時期大贏25%以上相差甚遠，也是該州1988年以來最差的成績。顯示出賀錦麗的選舉不僅相對吃力，個人魅力仍然有限，無法擴散到各階層。這場選舉，作為檢察官出身的賀錦麗，遭到官司纏身的川普擊敗，可說是相當諷刺。許多人都在問：「為何時代又回到過去？」。但如果從脈絡來看，美國人渴望生活的改變，才是集結所有選舉成敗之因，這場選舉更是像場理想與麵包的靈魂拷問。筆者這次所到之處，無論是搭車、抑或是跟朋友閒聊，大家不約而同地都表示「生活太辛苦」。筆者所搭的一家Uber，該司機是在1980年代後的雷根時期，從阿富汗來到華盛頓工作，他直截了當地說「現在生活真的太苦了，我都不奢望存錢，以前雷根、柯林頓時代真的好，汽油一加侖幾十美分而已，福利也好，這十年物價整個大漲」。過去還會投票的他，這次也選擇不投票，認為兩個選項他都不喜歡。他只認為新政府不要再把錢不斷給國外的一些戰爭國家，應該補助國內的中下階層。他說「我是在蘇聯入侵阿富汗的時候過來的，我兩個叔叔都被殺了，我那時看過戰爭的可怕，真的覺得不要花錢在這種事上。此外，還有包括放任邊界移民不斷湧入等、在失業率節節攀升下，傳統循正常管道來的移民們，自然會認為政府怠惰不管理。加上西部的加州等對於強盜罪等入罪的標準變低，進而出現大批青少年搶超市的「零元購」現象，再再強化了基層民眾對於執政黨的不滿。從歐巴馬執政後，民主黨強調多元價值，因此包括各種性別、人權、種族意識等問題紛紛抬頭，曾經造就一度的多元榮景。但殘酷的現實是，等到那樣的時代過去，全球又開始進入經濟衰退之下，當民眾飯都吃不飽了的時候，就不會有人在管「進步價值」，這些議題只能成為次要選擇。只是在這次大選，民主黨仍是持續曲高和寡的強調其左派價值，結果終究是踢到鐵板。加上部分極左派人士長年把持住媒體或政治聲量，要求對方一定要認同其性別、種族觀念，否則就是「保守派」。宗教上極端性要求政治正確，比如從「聖誕快樂」變成「佳節愉快」、以哈衝突中要同情哈瑪斯等皆是。這樣的結果，造成中間選民大量流失。許多中間選民也對這些極左派的情緒勒索感到厭倦，中間左派的人也並沒有要求極左派人士要適度克制，結果造成許多中間選民寧可先把票投給一個性格上可能有瑕疵、但至少是個新改變機會的川普。《華盛頓郵報》也對此分析，許多投票給川普的美國人，縱使意識到他的缺點、道德缺陷、過去偽造商業記錄而被定罪、不承認2020年選舉、以及在攻擊國會大廈中所扮演的角色等問題，但選民仍願意擱置這些意見。這是因為他們在川普身上同時看到一位能讓自己的經濟生活變得更好的人，一個可以修復他們所認為的拜登政府四年造成的傷害的人。川普確實有不少讓人詬病之處，但是就現實層面來說，他能抓到基層民眾胃口。而且就結果來說，共和黨不只拿下總統、也有參、眾兩院，川普可說是掌握實質政治權力。因此就算有人多討厭川普，但仍需要面對普羅大眾，厭倦過往極左派政治把調子拉很高、若是非我族類絕對其心必異的心態。這次選舉中，最讓筆者感到玩味的，是川普稱要「癒合這個國家」。聽到這句話時，或許很多人都會下意識地想吐槽「這句話你有資格說嗎？」首先光是通膨的困局如何待解，應該就會花費不少時間。加上限制非法移民、強化治安等，是否又會造成更多齟齬？能否癒合仍是要打上大問號。美國這個自1776年獨立至今的老牌民主國家，似乎從2016年選舉以來就持續在社會分裂，如今2024年選完後依舊如此，且沒有衰退。美國站在民主自由的最前線、也持續站在分裂的最前線。●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com