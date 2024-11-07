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▲光是2024年1月至今，規模5.5以上地震就有35起，創14年來新高。（圖／郭鎧紋提供）

▲2011年至2023年，14年期間台灣附近共發生149起規模5.5的地震。（圖／郭鎧紋提供）

▲2011年至2014年，全台規模5.5以上地震統計，2024創新高，僅次於2022年。（圖／郭鎧紋提供）

2024年的台灣迎接「地震爆發期」，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，加上今年規模5.5以上地震達35起，寫下14年來新高紀錄，未來地震動態仍是國人需關注的重要議題。今（7）日凌晨1時19分，台灣東部外海發生規模5.5地震，18縣市有感，氣象署將其列為「0403花蓮大地震」的餘震；郭鎧紋說明，本起地震釋放能量相當於0.088顆原子彈，位置在0403地震的南方，，顯示地震序列尚未完全平息。郭鎧紋解釋，大地震通常有4個階段，且需要長時間觀察，分別是，以目前狀況來看，雖然每個餘震的相隔時間已有拉長，今天地震發生後，，過去14年，每年規模5.5以上地震平均6到8起，只有2020年因為「918池上關山地震」，導致當年5.5以上地震來到33起。此外，郭鎧紋提及，長期統計，；釋放的能量達46顆原子彈等級，和每年平均的8個原子彈有顯著差距，「明明2022年已經有較多地震釋放能量，結果2024又再一波，說明台灣和日本一樣，都進入大地震時代。」細看2024年的地震狀況，，尤其下半年非常活躍，郭鎧紋分析，，「若果受到東部大地震影響，那西部的地震分佈應該會相當集中，但統計上沒有這樣的趨勢。」郭鎧紋進一步說明，嘉義縣今年地震頻繁主要是有「3個群震」在發展，包含，不過目前3個群震已漸趨緩和，2025年嘉義縣地震活動應可望趨於正常。