2024年的台灣迎接「地震爆發期」，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，以往統計台灣每年地震會釋放約8顆原子彈的能量，但今年來到11月初，已經釋放約46顆原子彈能量，加上今年規模5.5以上地震達35起，寫下14年來新高紀錄，未來地震動態仍是國人需關注的重要議題。
0403餘震還沒完！規模5.5以上地震仍會不定時出現
今（7）日凌晨1時19分，台灣東部外海發生規模5.5地震，18縣市有感，氣象署將其列為「0403花蓮大地震」的餘震；郭鎧紋說明，本起地震釋放能量相當於0.088顆原子彈，位置在0403地震的南方，近幾個月，0403地震震央的南北側都還是有觀察到較大餘震，顯示地震序列尚未完全平息。
郭鎧紋解釋，大地震通常有4個階段，且需要長時間觀察，分別是「大地震發生」、「餘震頻繁期」、「餘震明顯趨緩期」、「重新累積能量期」，以目前狀況來看，雖然每個餘震的相隔時間已有拉長，但0403地震其實還是位於第二階段的「餘震頻繁期」。
台灣進入大地震時代 2024地震已釋放46顆原子彈能量
今天地震發生後，2024年台灣規模5.5地震數已來到35起，是2011年以來最多，過去14年，每年規模5.5以上地震平均6到8起，只有2020年因為「918池上關山地震」，導致當年5.5以上地震來到33起。
此外，郭鎧紋提及，長期統計，台灣每年「顯著有感地震」數量大約是130起，2023年只有85起，想不到2024年至今已有490起；釋放的能量達46顆原子彈等級，和每年平均的8個原子彈有顯著差距，「明明2022年已經有較多地震釋放能量，結果2024又再一波，說明台灣和日本一樣，都進入大地震時代。」
不只台灣東部一直晃 西南部地震也要注意
細看2024年的地震狀況，除了0403花蓮大地震衍生的餘震，在嘉南地區也頻繁出現地震，尤其下半年非常活躍，郭鎧紋分析，西南部今年的地震和0403花蓮大地震應該無關，「若果受到東部大地震影響，那西部的地震分佈應該會相當集中，但統計上沒有這樣的趨勢。」
郭鎧紋進一步說明，嘉義縣今年地震頻繁主要是有「3個群震」在發展，包含「嘉義縣義竹鄉和布袋鎮群震」、「嘉義縣中埔鄉群震」及「嘉義縣朴子市太保市群震」，不過目前3個群震已漸趨緩和，2025年嘉義縣地震活動應可望趨於正常。
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今（7）日凌晨1時19分，台灣東部外海發生規模5.5地震，18縣市有感，氣象署將其列為「0403花蓮大地震」的餘震；郭鎧紋說明，本起地震釋放能量相當於0.088顆原子彈，位置在0403地震的南方，近幾個月，0403地震震央的南北側都還是有觀察到較大餘震，顯示地震序列尚未完全平息。
郭鎧紋解釋，大地震通常有4個階段，且需要長時間觀察，分別是「大地震發生」、「餘震頻繁期」、「餘震明顯趨緩期」、「重新累積能量期」，以目前狀況來看，雖然每個餘震的相隔時間已有拉長，但0403地震其實還是位於第二階段的「餘震頻繁期」。
台灣進入大地震時代 2024地震已釋放46顆原子彈能量
今天地震發生後，2024年台灣規模5.5地震數已來到35起，是2011年以來最多，過去14年，每年規模5.5以上地震平均6到8起，只有2020年因為「918池上關山地震」，導致當年5.5以上地震來到33起。
此外，郭鎧紋提及，長期統計，台灣每年「顯著有感地震」數量大約是130起，2023年只有85起，想不到2024年至今已有490起；釋放的能量達46顆原子彈等級，和每年平均的8個原子彈有顯著差距，「明明2022年已經有較多地震釋放能量，結果2024又再一波，說明台灣和日本一樣，都進入大地震時代。」
不只台灣東部一直晃 西南部地震也要注意
細看2024年的地震狀況，除了0403花蓮大地震衍生的餘震，在嘉南地區也頻繁出現地震，尤其下半年非常活躍，郭鎧紋分析，西南部今年的地震和0403花蓮大地震應該無關，「若果受到東部大地震影響，那西部的地震分佈應該會相當集中，但統計上沒有這樣的趨勢。」
郭鎧紋進一步說明，嘉義縣今年地震頻繁主要是有「3個群震」在發展，包含「嘉義縣義竹鄉和布袋鎮群震」、「嘉義縣中埔鄉群震」及「嘉義縣朴子市太保市群震」，不過目前3個群震已漸趨緩和，2025年嘉義縣地震活動應可望趨於正常。